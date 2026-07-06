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Nenad Alajbegović, poznatiji kao Alibeg, bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni", uhapšen je u Novom Sadu nakon što je za njim bilo raspisano više poternica. Policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije PU Novi Sad upali su u prodavnicu u kojoj se nalazio i za svega nekoliko sekundi ga savladali, a prema dosadašnjim informacijama, kod njega su pronađeni pištolj sa metkom u cevi i pancir.

O okolnostima hapšenja, njegovoj burnoj kriminalnoj prošlosti, ali i činjenici da je godinama meta brojnih pokušaja likvidacije, u emisiji "Crna hronika" govorio je glavni urednik Kurira, Rajko Nedić.

"Posle pucnjave u restoranu bukvalno je nestao, svi su se pitali gde je"

Govoreći o hapšenju, Nedić podseća da se Alajbegoviću izgubio svaki trag nakon poslednjeg pokušaja ubistva.

- Alibeg je posle one pucnjave u restoranu u Novom Beogradu bukvalno nestao. Tada se ispostavilo da je upravo on bio meta, dok je upucan pogrešan čovek. U medijima smo godinama pratili priču da je na njega pucano čak 11 puta i da je svaki put na gotovo neverovatan način uspevao da preživi. Zato je njegovo hapšenje u Novom Sadu predstavljalo iznenađenje, jer je poznato da se gotovo nikada nije pomerao sa Novog Beograda i da se većina napada dogodila upravo u blizini njegove zgrade ili kuće - rekao je Nedić.

On je detaljno opisao samu akciju policije.

- Ušao je u jedan lokal, a onda su trojica policajaca upala unutra i momentalno ga oborila na zemlju. Na snimku se jasno vidi koliko je akcija bila brza. Kupovao je nešto u prodavnici, a kod sebe je imao pištolj CZ 99 sa metkom u cevi. Navodno je nosio i pancir. U stanu u kojem se skrivao pronađena je dodatna municija, vaga sa ostacima narkotika. Posle hapšenja prebačen je u Centralni zatvor u Beogradu, gde osim pritvorskih jedinica postoji i odeljenje za izdržavanje kazni od jedne do tri godine. Tereti se zbog lažnih dokumenata i nedozvoljenog nošenja oružja - objasnio je glavni urednik Kurira.

Od maloletničke delinkvencije do čoveka kog egzekutori godinama ne uspevaju da likvidiraju

Nedić ističe da je Alajbegović od najranijih dana bio poznat policiji.

- Njegova priča je gotovo filmska. Bio je jedan od vođa navijača Partizana, a u kriminalnom miljeu nalazi se praktično od detinjstva. Još kao maloletnik osuđivan je za različita krivična dela, od šesnaeste godine bio je u Kazneno-popravnom domu. Uglavnom su to bila nasilnička dela, lažna dokumenta, nanošenje teških telesnih povreda i slična krivična dela. Međutim, poslednjih godina očigledno je postao meta ozbiljnih kriminalnih grupa, jer nije uobičajeno da neko preživi toliki broj atentata - naveo je on.

Posebno je izdvojio 2020. godinu, kada je Alajbegović tri puta bio na meti napadača.

- Najkritičnija, ali istovremeno i najsrećnija po njega bila je upravo 2020. godina. Najpre je ranjen u leđa, zatim u grudi i stomak, a potom je usledio još jedan napad. U isto vreme Kurir je imao ekskluzivnu priču, javio nam se iz bolnice i potpuno hladnokrvno rekao da jeste Alibeg, da živi kako živi, ali da ne zna čija je meta, niti zbog čega toliko ljudi pokušava da ga ubije. Posle toga usledilo je kratko zatišje, da bi prošle godine u poznatom restoranu na Novom Beogradu ponovo bio meta. Tada je napadač pucao ka njegovom stolu, ali je pogodio čoveka koji je sedeo sa njim, dok je Alibeg uspeo da pobegne i tako još jednom izmakne smrti - rekao je Nedić.

Foto: Kurir/R.N.

"Nosio je pancir i pištolj čak i kada ide u prodavnicu"

Prema njegovim rečima, upravo poslednji napad promenio je Alajbegovićeve navike.

- Od tada mu se izgubio trag. Očigledno je shvatio da je situacija izuzetno ozbiljna, pa se prema operativnim podacima preselio u Novi Sad, gde je bio manje uočljiv. Međutim, pronašla ga je policija. Ono što posebno upada u oči jeste činjenica da je kod sebe imao pištolj sa metkom u cevi i pancir. To znači da je očekivao novi napad ili je želeo da bude spreman ukoliko do njega dođe. Čovek ide u prodavnicu sa oružjem i pancirom, što dovoljno govori koliko nije bio siguran za svoju bezbednost. Verovatno nije očekivao da će ga upravo policija tako brzo locirati i savladati - ocenio je Nedić.

"Možda mu je zatvor trenutno i najsigurnije mesto"

Na pitanje da li je Alajbegović bezbedniji iza rešetaka, Nedić smatra da odgovor nije jednostavan.

- Godinama među kolegama komentarišemo njegovu neverovatnu sreću i instinkt za preživljavanje. U gotovo svakoj pucnjavi uspevao je da se sagne, pobegne, pomeri ili čak krene ka napadaču. Možda je za njega trenutno najbolje da jedno vreme provede u pritvoru ili na izdržavanju kazne. Međutim, ni to nije garancija bezbednosti. I ranije se tokom drugih suđenja moglo čuti da je navodno postojao plan da bude likvidiran, čak i dok se nalazio u zatvoru ili na bolničkom lečenju posle ranjavanja. To govori koliko je ozbiljna opasnost u kojoj se nalazi - rekao je Nedić.

Dodao je da, uprkos brojnim spekulacijama, motivi napada i dalje nisu do kraja rasvetljeni.

- Njegovo ime poslednjih godina nije bilo previše prisutno ni u navijačkim ni u kriminalnim krugovima koji se povezuju sa velikim poslovima oko droge ili velikog novca. Ipak, činjenica da je toliko puta bio meta pokazuje da iza svega postoji ozbiljan sukob. Šta je tačan razlog, za sada nije poznato - zaključio je on.

Jedanaest napada i ista misterija - ko želi smrt Ali Bega?

Mladen Radulović, šef deska portala "Telegraf.rs", ističe da je posebno neverovatno to što je Alajbegović više puta uspeo da preživi napade u kojima je pucano direktno na njega.

- Čudom je uspeo da preživi kišu metaka, da ga nijedan projektil ne pogodi. Jedna neverovatna stvar. Ono što je posebno upečatljivo jeste da je više od pet puta na njega pucano upravo ispred zgrade gde živi, u Novom Beogradu. Kao da čovek nije želeo da preduzme nikakve mere zaštite, da unajmi obezbeđenje ili promeni adresu - rekao je Radulović.

Mladen Radulović Foto: Kurir Televizija

Svojevremeno, Alajbegović je dovođen u vezu i sa nestankom Lazara Vukićevića, za koga se sumnja da je ubijen 2020. godine u kući Strave u Ritopeku.

- Alibeg je to negirao. I praktično ne postoji niti jedan opipljiv dokaz da je on bio umešan u takvu jednu organizaciju. Jednostavno, neki motivi mogu da se traže u biznisu, nekim neraščišćenim računima ili možda nekim poslovima koji su bili mnogo ranije, praktično dok je bio na tribini - zaključio je Radulović.

I pored brojnih istraga, motiva za višegodišnje pokušaje njegove likvidacije još nema, a ostaje otvoreno pitanje ko već godinama stoji iza atentata na čoveka koji je, uprkos više od deset sačekuša, svaki put uspevao da izbegne sigurnu smrt.

06:27 "BILO JE 11 POKUŠAJA UBISTVA, PA JE BUKVALNO NESTAO" Rajko Nedić o hapšenju Alibega Izvor: Kurir televizija

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