Dečak stradao kada se prevrnuo automobil na Goliji, troje povređenih.
užasna nesreća ugasila mladi život
PRVE SLIKE S MESTA TRAGEDIJE NA GOLIJI: Dečak (15) poginuo, ispao u prevrtanju automobila (FOTO)
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Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji.
Petnaestogodišnjak je ispao iz automobila, koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći. Tri osobe su povređene, od kojih jedna teže.
Prema nezvaničnim informacijama, dečak je ispao iz vozila, koje se prevrnulo, a koje je navodno, pre toga, udarilo u banderu.
Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen
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U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.
Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik.
Policija i vatrogasci-spasioci još uvek su na terenu. Uviđaj je u toku.
Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog tragičnog događaja.
Kurir.rs/RTS
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