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Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji.

Petnaestogodišnjak je ispao iz automobila, koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći. Tri osobe su povređene, od kojih jedna teže.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je ispao iz vozila, koje se prevrnulo, a koje je navodno, pre toga, udarilo u banderu.

Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo  Foto: RTS Printscreen

U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.

Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik.

Policija i vatrogasci-spasioci još uvek su na terenu. Uviđaj je u toku.

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 Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog tragičnog događaja.

Kurir.rs/RTS

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