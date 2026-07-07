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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 10 časova na putu Platičevo-Hrtkovci, na teritoriji opštine Ruma, kada su se, prema prvim informacijama Kurira, sudarili autobus, kombi i automobil. Kako saznajemo, tri osobe su povređene.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, nakon što je, prema našim informacijama, posle silovitog sudara izbio i požar na jednom od vozila.

- Ubrzo nakon sudara jedno od vozila se zapalilo, zbog čega su vatrogasci morali hitno da intervenišu kako bi sprečili dalje širenje vatre. Srećom, svi putnici iz autobusa su na vreme evakuisani i nije bilo životno ugroženih - potvrdili su Kuriru iz PU Sremska Mitrovica.

Prema informacijama do kojih smo došli, u ovoj nesreći nema poginulih, dok su dve osobe zadobile povrede i vozilima Hitne pomoći prevezene su u zdravstvenu ustanovu radi dalje dijagnostike i lečenja.

- Za sada raspoložive informacije ukazuju da su dve osobe povređene. Njihovo stanje se prati, a najvažnije je da, prema prvim podacima, nema nastradalih - navodi izvor i dodaje da se u međuvremenu još jedna osoba požalila na povrede, nakon čega je i ona transportovana vozilom Hitne pomoći.

Zbog uviđaja i intervencije vatrogasaca saobraćaj na deonici Platičevo-Hrtkovci potpuno je obustavljen, a policija vozila preusmerava alternativnim pravcem ka auto-putu Ruma-Šabac.

- Na terenu su veliki broj pripadnika policije PU Sremska Mitrovica i vatrogasaca. Saobraćaj će biti normalizovan tek nakon završetka uviđaja, uklanjanja vozila i provere bezbednosti kolovoza - dodaje izvor.