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Grupa mladih uputila se na tradicionalnu manifestaciju "Sa Golije kolo se vije", ali je putovanje prekinula jeziva saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji D. V.

Podsetimo, do nesreće je došlo jutros kada se automobil u kojem se nalazio dečak, prevrnuo nakon udara u banderu.

- U vozilu su se nalazile četiri osobe koje su krenule na tradicionalnu manifestaciju pod nazivom "Sa Golije kolo se vije", koja svake godine okuplja veliki broj posetilaca iz Srbije i regiona. Mladi su planirali da provedu dan u prirodi i prisustvuju saboru, ali se putovanje završilo tragično - kaže izvor Kurira i dodaje da su ostali putnici iz vozila punoletna lica i njih troje su nakon udesa prevezeni u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

- Povređeni su punoletna lica i u nesreći su zadobili povrede, međutim, na svu sreću, oni se nalaze van životne opasnosti.

1/6 Vidi galeriju Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta, udario u banderu i prevrnuo se. Tokom prevrtanja, petnaestogodišnji dečak ispao je iz vozila i nastradao na mestu.

Jedini maloletnik iz vozila je, inače, u junu je završio osmi razred. Kako piše Sandžak danas, vest o njegovoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i sugrađane, koji se od njega opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici policije i nadležni tužilac, koji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Inače, manifestacije "Sa Golije kolo se vije" planirana za danas, otkazana je zbog velike tragedije koja se dogodila.