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A. N. (28) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i zlostavljanje i mučenje na štetu svoje devojke, tvrde domaći mediji.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je navodno osumnjičeni prethodno vređao svoju devojku (33), nakon čega ju je, kako ona tvrdi, odvezao automobilom u jedan stan gde ju je, navodno, više dana držao protiv njene volje.

Kako se dalje navodi, žena koja je pretrpela torturu tvrdi da je tokom tog perioda osumnjičeni vezivao, tukao i fizički i psihički zlostavljao. Žena je policiji ispričala sve detalje jezivog događaja, nakon čega je protiv osumnjičenog A. N. pokrenuta istraga.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Begradu, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i zlostavljanje i mučenje.

Za sada nije poznato zbog čega je, prema tvrdnjama oštećene, došlo do sukoba koji je prethodio navodnom zlostavljanju.