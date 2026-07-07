Slušaj vest

Nikola Živanović (47), organizator kriminalne grupe koja se tereti za ubistvo Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole 29. januara 2021. godine, osuđen je danas u Specijalnom sudu u Beogradu na 20 godina zatvora, a ista kazna izrečena je i direktnom izvršiocu zločina Milošu Krstiću, koji je kobnog dana prerušen u starca ispalio hice u sina žestokog momka iz devedesetih.

Zoran Uskoković Mlađi Foto: Facebook Printscreen

Vladimiru Babiću, bivšem mužu manekenke Sandre Obradović, zbog pomaganja u zločinu sud je izrekao kaznu od 12 godina zatvora, bivšem fudbaleru Aleksi Dimitrovu 13 godina, a Aleksandru Mitroviću koji se nalazi u bekstvu 12 godina zatvora.

Inače, Babiću koji se nalazio u kućnom pritvoru uz jemstvo ukinut je kućni pritvor i određen pritvor. Sudija je naložio da se skine hipoteka sa stanu u centru Beograda, kao i da se za njim raspiše poternica, jer nije prisustvovao izricanju presude danas.

Vladimir Babić i Sandra Obranović Foto: Društvene Mreže

- Mera kućnog pritvora nije dovoljna kako bi se obezbedilo okončanje ovog postupka, odnosno postoji opasnost od Babićevog bekstva i od ponavljanja krivičnog dela - naveo je sudija obrazlažući presudu.

Babić je, podsetimo, uhapšen u oktobru 2024. i u pritvoru koji mu je bio zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom, bio je do februara. U aprilu ove godine, od suda je tražio da pređe na drugu adresu, i to u stan koji je iznajmila njegova bivša supruga Sandra Obradović.

Inače, on je javnosti postao poznat u maju 2020. kada ga je manekenka optužila za nasilje u porodici.

Zoran Uskoković, podstimo, ubijen je ispred zgrade u kojoj je živeo, na do tada neviđen način. Sigurniosne kamere snimile su kako mu prilazi "starac sa štapom", dok Uskoković u ruci drži mobilni telefon i propušta ga da prođe. Međutim, kada su se susreli, Krstić je izvadio pištolj, ispalio mu hitac u glavu, a potom ga overio kada je pao na zemlju.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje za ubistvo Malog Skoleta Foto: Printscreen/Europol, MUP Srbija

Miloš Krstić, koji je označen kao direktni izvršilac kog je angažovao Živanović, kako se navodi, nabavio je mantil, silikonsku masku, štap, obuću nekoliko broja veću i kobnog dana i izvršio zločin.

Jedan od ključnih dokaza koji je sud prihvatio, bila je Skaj komunikacija između okrivljenih. Pred sudskim većem tokom suđenja izvedene su kao dokaz stotine poruka uoči, ali i posle zločina, a jedna od njih je i ona koju je Krstić poslao posle likvidacije, a u kojojje napisao: "Mnogo sam jak".

- On nas zatvorio na par meseci, a mi njega za stalno, dva metra pod zemlju - napisao je, navodno, u drugoj poruci.

Narednog dana, Živanović je, prema tvrdnjama tužilaštva, preko Skaja poslao poruku "da nikad lepši dan usred zime".

- Našli ga posle sedam sati, prehladio se sto posto, ležao celu noć na betonu. Jedan u čelo, jedan u potiljak, tebra, sa pola metra. A mislio da je kriminalac - napisao je navodni naručilac zločina i dodao:

- Niko ne sme sa mojom familijom da se zaj..ava. Nije znao šta ga je snašlo. Aj da vidim sledećeg majmuna!

Drugog sagovornika je, takođe, obavesio da je motiv ubistva Malog Skoleta bio bombaški napad na njegov lokaz, za koji je krivio ubijenog.

- Ode bombaš bro. Je..m li im mamu, gađaju žene zoljama. Kaput, šubara, silikonac od 30 evra i štap. Idemooo, deka iz pakla. Oni misle da ću se ja gađam bombama - piše navodno Živanović, na šta mu sagovornik odgovara::

- Starac Fočo, haahaha. Klasičan tigar penzioner.

Zoran Uskoković i Arkan Foto: EPA Drago Vejnovic/privatna arhiva

Inače, u danima posle zločina, pratili su medije i izveštavanje o zločinu, ali i sumnjama istražitelja. Verovali su da ne postoji mogućnost da im policija uđe u trag, a Živanović je najavljivao nove zločine:

- Tebra, još nisam zadovoljan, ima još dva klošara mala. Mnogo me nerviraju. Ali sam misio kad dođem, kad se malo slegne prašina da ih hapsim, malo da glumim ludaka, sečem glave. Lagano, u "škodu fabiju" će uvek da uđu, preko dana smislio sam sve, samo da dođem - navodi se u jednoj od poruka, dva dana posle ubistva Skoleta, na šta sagovornik zaključuje:

- Kako je lepo ubiti, nema jači osećaj!

Inače, Mali Skole ubijen je u blizini mesta na kom je u aprilu 2000. ubijen njegov otac, Zoran Uskoković Skole. Uskoković stariji, podsetimo, likvidiran je filmskoj poteri. Skoleta su ubili pripadnici zemunskog klana, navodno zbog toga što se sumnjalo da je bio organizator ubistva Željka Ražnatovića Arkana nekoiko meseci ranije.