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Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da nisu tačni navodi portala Nova.rs da je ovo tužilaštvo prosledilo spise predmeta protiv bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina M. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, saopšteno je danas iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Protiv Veselina M. je pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, kako se navodi u saopštenju, u toku sprovođenje dokaznih radnji zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u okviru istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27".

- Plasiranje netačnih vesti kojima se javnost dovodi u zabludu, kao i objavljivanje zapisnika o saslušanju okrivljenih i zapisnika o ispitivanju svedoka sve u cilju senzacionalističkog izveštavanja ugrožava istragu - piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva i dodaju: