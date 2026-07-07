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Srpski državljanin uhapšen je nakon što je nožem pretio vlasniku bara u Vićenci i opljačkao kasu. Kako pišu italijanski mediji, njegov beg bio je kratkog daha, pošto ga je policija pronašla i uhapsila samo deset minuta nakon prijave.

- Pljačka se dogodila 5. jula 2026. godine, oko 14.15 časova, kada je u policijsku stanicu stigao hitan poziv zbog razbojništva. Policajci su na licu mesta zatekli žrtvu vidno uznemirenu. Uz pomoć ćerke vlasnika bara, uspeli su brzo da rekonstruišu događaj i dobiju detaljan opis napadača, za koga se ispostavilo da je bio redovan gost lokala - piše ilgiornaledivicenza.

Ključnu ulogu u identifikaciji osumnjičenog imali su snimci video-nadzora, koji su policiji omogućili da utvrdi njegov identitet i pravac kojim je pobegao nakon pljačke.

Potraga je odmah pokrenuta, a policijske patrole su već deset minuta kasnije pronašle osumnjičenog. Tokom pretresa kod njega je pronađen kuhinjski nož, koji je odgovarao opisu oružja kojim je, prema navodima žrtve, pretio tokom razbojništva.

- Osumnjičeni je policiji tvrdio da se rešio ukradenog novca i da novac nikada neće biti pronađen. Međutim, paralelno sa istragom u policijskoj stanici, izvršen je pretres njegovog doma, gde su pronađeni dodatni predmeti koji bi mogli biti povezani sa slučajem, među kojima su više noževa, električni šoker i bokser - dodaju italijanski mediji.

Žrtva je kasnije ispričala da joj je muškarac pretio nožem i primorao ga da mu preda novac iz kase. Prema njegovim navodima, napadač mu je pretio smrću ukoliko pozove policiju.

Istraga je potom dovela do pronalaska većeg dela ukradenog novca. U dvorištu kuće osumnjičenog pronađena je staklena posuda zakopana ispod betonskog bloka. U njoj je bilo sakriveno 4.950 evra u novčanicama od po 50 evra.