Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pomoćnik direktora policije pukovnik policije Željko Brkić i generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza prisustvovali su danas prikazu vežbe Uprave kriminalističke policije u Nastavnom centru „Makiš“, gde ih je dočekao načelnik UKP potpukovnik policije Marko Kričak.

Tom prilikom, visokoj delegaciji Interpola predstavljeni su operativni kapaciteti, nivo obučenosti pripadnika Uprave kriminalističke policije, kao i tehnička opremljenost.

Kroz ove aktivnosti uspešno je demonstriran vrhunski nivo taktičke spremnosti, brze reakcije i profesionalizma srpske policije u rešavanju najsloženijih bezbednosnih zadataka i borbi protiv svih vidova kriminala.

Pored praktičnih vežbi, generalni sekretar Urkiza obišao je i taktičko-tehnički zbor, gde mu je predočen visok nivo opremljenosti MUP-a.