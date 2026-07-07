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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je danas opužnicu zbog krivičnog dela pranje para protiv Aleksandra Papića (38), biznismena koji je i te kako poznat policiji, ali i javnosti. Naime, osim u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, protiv poznatog biznismena istrage se vode i u Prvom i u Trećem osnonom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Optužnicom, koju je danas protiv Aleksandra Papića podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, on se tereti za krivično delo pranje novca. Kako se navodi u saopštenju tuẓ̌ilaštva, na teret mu se stavlja da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u ukupnom iznosu od 72.049.250,00 dinara, sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da se prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo.

1/15 Vidi galeriju Hapšenje Aleksandra Papića i iznošenje dokaza nakon pretresa stana Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, MUP Srbije, Nemanja Nikolić

Podsetimo, biznismen Aleksandar Papić bio je uhapšen u Beogradu 12. februara 2025. godine u velikoj akciji borbe protiv korupcije zbog sumnje da je učestvovao u malverzacijama u JP EPS. Pored toga i optužnice za pranje novca, protiv njega se vode još dve istrage za druga krivična dela.

- Istragom koju je protiv njega pokrenulo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči se i da je prevario ruskog državljanina za 125.000 evra tako što mu je, kako se sumnja, obećavao da može da mu "završi" državljanstvo Srbije. U ovom slučaju Papiću se na teret stavlja krivično delo prevara, a on je na saslušanju u tužilaštvu negirao krivicu - podseća izvor Kurira.

Istragu protiv Papića, kako smo ranije pisali, povelo je i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i to zbog sumnje da je zajedno sa bivšim teniserom i suprugom poznate pevačice Lepe Breme, Slobodanom Bobom Živojinovićem, učestvovao u duploj prodaji jahte koja je bila usidrena u Crnoj Gori.

Boba Živojinović Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Boba Živojinović i N. R. se sumnjiče da su od marta do juna 2024, u nameri da sebi pribave protivpravnu korist od 115.000 evra, dovodili u zabludu M. S. direktora jednog privrednog društva. Aleksandar Papić im je, kako se navodi iz tužilaštva, pomagao davanjem saveta i uputstava kako to da učine. Živojinović je saslušan u oktobru prošle godine i brani se sa slobode. U međuvremenu je trajala istraga, koja je rezultirala podizanjem optužnice, ali je Treći osnovni sud vratio na doradu - podseća naš sagovornik.

Inače, Aleksandru Papiću pritvor je ukinut četiri meseca nakon hapšenja i zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom.

Optuženi biznismen javnosti je postao poznat pošto je saslušavan kao svedok u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za pranje novca. On je svedočio u Specijalnom sudu, između ostalog i o skupocenom "roleksu", za koji je Miljković tvrdio da ga je na poklon dobio od Papića, što je ovaj biznismen negirao, tvrdeći da ga je kupio na poklon drugom prijatelju, ali da je Miljković insistirao da ga proda njegovom rođaku.

Poslednji put Papić se u javnosti pojavio upravo na suđenju Belivuku, Miljkoviću i njihovim suprugama u Specijalnom sudu u Beogradu. Tada je na ročište došao sa nanogicom.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Papić stigao na suđenje Foto: Kurir