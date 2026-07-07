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Pripadnici takozvanog vračarskog klana planirali su ubistvo Andrije Zarića, nekadašnjeg člana voždovačkog klana, na proslavi rođendana deteta u jednom restoranu u Beogradu, proizilazi iz Skaj poruka koje su izvedene danas kao dokaz pred Specijalnim sudom u Beogradu.

- Dobio sam informaciju da Ćoravi u nedelju slavi rođendan detetu u jednom restoranu na Novom Beogradu - piše u jednoj od poruka koju su, kako tvrdi tužilaštvo, razmenili 20. novembra 2020. godine.

1/5 Vidi galeriju Andrija Zarić Foto: Ilija Ilić

U nastavku komunikacije, razmatraju plan da na Zarića, kog u komunikaciji zovu Ćoravi, napadnu toga dana.

- To za rođendan je top priča, ali preko puta su murija i kobre. Tu živi 100 političara - odgovara sagovornik.

- Ima tu u lokalu neka VIP prostorija, tu će biti slavlje. Postoji šansa da će dete biti s njima, to ne valja - piše u drugoj poruci, na šta sagovornik odgovara:

- Ako slave detetu rođendan, biće i dete verovatno tu.

- To veče on će se napiti, doćiće kući pijan, a sigurno će žena ranije sa detetom. Najbolje ispred kuće u Dalmatinskoj.

U porukama potom dogovaraju da ga te večeri ne napadaju "ako bude s detetom".

- Ne bih voleo da se dete povredi - piše jedan od "vračaraca", kako tvrdi tužilaštvo.

Pripadnici takozvanog vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem i Radojem Zvicerom, podsetimo, mesecima su pokušavali da lociraju Zarića. Iako se u optužnici kao motiv planiranja likvidacije, za koju su bili spremni da plate 50.000 evra, pominje koristoljublje, pripadnici kriminalne grupe navodno preko Skaja Zariću zameraju što je posle samoubistva Nenada Grujovića Gruje, koji se dovodio u vezu s Kekinom grupom, ušao u ljubavnu vezu sa njegovom udovicom Ninom.

Nenad Grujović Gruja Foto: Kurir

- Bila je sa kraljem i umislila da je ona sada kraljica, pa bila je dok je bila sa G. Zbog njega samo, a ne zbog njenih dela, obrni okreni, užas brate - piše u jednoj od poruka koju su razmenili u februaru 2020. godine.

Na dan kada su slavii rođendan detetu,22. novembra, razmenili su poruke:

- Brate, ako bude on sam pucaj. Ako su pored žena i dete nemoj, nemoj maler da nas bije.

- Znaš šta brate, on vozi "abarta", a žena džip. Ako je sam u kolima neka napadne, ako su žena i dete nemoj zbog rikošeta, nismo životinje.

- Čekamo brate, malo sreće nam treba!

U porukama koje su razmenjivali putem Skaj aplikacije, kako tvrdu tužilaštvo, kobnog dana nisu uspeli da napadnu Zarića, ali su ga ranili nekoliko dana kasnije, 27. novembra 2020. ispred zgrade u kojoj je živeo sa suprugom i detetom. Napadač, kog su angažovali, sačekao ga je i ispalio mu u nogu jedan hitac, ali Zarić nije teško povređen i uspeo je da uđe u zgradu.

- Samo da budemo realni, pa brate jesi li lud objasni?! Brate, reci drugu da je 5.000 realno za ovo. On je kući, ništa mu nije, ovaj drug izgore. Obrajsni drugu da se opusti, ima posla preko glave. Što nije otrčao da opali ceo šaržer u noge, pa da traži 5.000. Ja sam rekao, imate 50.000 ako umre, ja za stomak dajem 5.000, sestre mi - piše, navodno, u porukama Dario Đorđević Dekster, pošto su pripadnici kriminalne grupe saznali da je Zarić samo lakše ranjen.

1/7 Vidi galeriju Dario Đorđević Dekster u bečkom sudu Foto: Heute.at, Denise Auer/Heute.at

U porukama koje je Dekster, kom se sudi u odsustvu jer je u zatvoru u Austriji i osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, ne krije nezadovoljstvo što je posle nekoliko meseci planiranja Zarić pogođen samo jednim hicem.

- Brate, moramo da mu vidamo rane. Ne možemo da damo 10 hiljada ako ga je pogodio s jednim metkom ispod kolena, ja ne znam šta si mu ti rekao. Ovaj moj drug, išao je na granicu da se ubije, da bude dobro izbušen, ja sam rekao da ga izbuši sa tri ili četiri, razumeš. Ako je jedan metak, dva, kako da kažem 10.000. Pitaće me jesi li lud? - šalje, kako tvrdi tužilaštvo, Dario Đorđević zvani Dekster optuženom Rajku Topiću, dok pregovaraju o iznosu novca koji treba da ispalte napadaču.

- Ja iskreno ne volim ovo. Kad si već čekao i kad ti je naleteo da ga pogodiš jednim metkom, čista glupost buraz. Da je u kičmu to je drugo, šta u noge jedan metak. Brate, ne zezaj, jedan metak. Jedan metak u nogu ni sa kim nisi dogovarao buraz - nezadovoljan je Đorđević "obavljenim poslom".

Andrija Zarić, podsetimo, devedesetih je važio za žestokom momka i bio je više puta hapšen i osuđivan. Bio je kažnjen sa pet meseci zatvora zbog optužbi da je sa Vladanom Kontićem, Srđanom Kačavendom i Boškom Racom 2005. godine oteo i mučio Kačavendinog kuma.

Povod za mučenje je, kako se pisalo, bio to što se oštećeni udvarao Kačavendinoj ženi. Kačavenda i Kontić bili su pripadnici voždovačkog klana.