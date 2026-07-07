VOZILO U KOM JE POGINUO DEČAK NA GOLIJI POTPUNO SMRSKANO! Auto uništen, staklo razbijeno u paramparčad, krov ulubljen (foto)
Fotografije sa mesta teške saobraćajne nesreće na Goliji svedoče o silini udara u kojem je život izgubio petnaestogodišnji D. V., dok su još tri mladića povređena.
Automobil u kom su bili mladići i maloletnik potpuno je uništen, krov je smrskan, a i vetrobransko staklo je skroz razbijeno. Velika oštećena su očigledno nastala nakon udara u banderu i prevrtanja vozila.
Nesreća se, podsetimo, dogodila jutros oko 6.30 časova, kada je automobil u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu, udario u banderu i potom se prevrnuo.
Kako se saznaje, mladići su krenuli na Goliju, gde se ovih dana održava tradicionalna manifestacija "Sa Golije kolo se vije". Planirali su da kampuju i provedu dan na planini, ali se putovanje završilo tragedijom pre nego što su stigli na odredište. U ovoj strašnoj nesreći poginuo je D. V. (15), koji je u junu tek završio osmi razred osnovne škole. Prema nezvaničnim informacijama, tokom prevrtanja automobila ispao je iz vozila i zadobio povrede od kojih je preminuo.
U automobilu su bile još tri osobe. Jedna je zadobila teške telesne povrede, dok su preostala dvojica povređena i prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde im je ukazana lekarska pomoć.
Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi, koji su obavili uviđaj i obezbedili mesto tragedije.
Uzrok nesreće biće utvrđen nakon završetka istrage koju vodi nadležno tužilaštvo.
Vest o pogibiji petnaestogodišnjaka potresla je Novi Pazar. Od njega se opraštaju porodica, prijatelji, školski drugovi i brojni sugrađani, koji na društvenim mrežama objavljuju poruke saučešća i sećanja na dečaka čiji je život prerano ugašen.