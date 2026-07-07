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Automobil u kom su bili mladići i maloletnik potpuno je uništen, krov je smrskan, a i vetrobransko staklo je skroz razbijeno. Velika oštećena su očigledno nastala nakon udara u banderu i prevrtanja vozila.

Nesreća se, podsetimo, dogodila jutros oko 6.30 časova, kada je automobil u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu, udario u banderu i potom se prevrnuo.

Kako se saznaje, mladići su krenuli na Goliju, gde se ovih dana održava tradicionalna manifestacija "Sa Golije kolo se vije". Planirali su da kampuju i provedu dan na planini, ali se putovanje završilo tragedijom pre nego što su stigli na odredište. U ovoj strašnoj nesreći poginuo je D. V. (15), koji je u junu tek završio osmi razred osnovne škole. Prema nezvaničnim informacijama, tokom prevrtanja automobila ispao je iz vozila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

U automobilu su bile još tri osobe. Jedna je zadobila teške telesne povrede, dok su preostala dvojica povređena i prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

1/6 Vidi galeriju Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi, koji su obavili uviđaj i obezbedili mesto tragedije.

Uzrok nesreće biće utvrđen nakon završetka istrage koju vodi nadležno tužilaštvo.