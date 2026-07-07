Kako su saopštili iz , vozač "golfa" imao je probnu vozačku dozvolu, a prvi rezultati istrage pokazali su da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače, a posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koja važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno - saopštio MUP tokom vikenda.