Stefan Đukić i Emil Tuzović, nalaze se iza rešetaka u zatvoru u Lukjanovki.. Pripadnici škaljarskog klana optuženi su da su 26. maja 2020. godine, u centru ukrajinske prestonice, izvršili drzak pokušaj atentata na vođu kavačkog klana Radoja Zvitsera.

- Stefan Đukić i Emil Tuzović su direktni izvršioci, oni su pucali u Zvicera dok je džogirao u stambenom kompleksu Novopečerski Lipik. Ispalili su oko 10 metaka u njegovom pravcu i potom pobegli. Kasnije su zapalili automobil "smart" koji su koristili za beg, a tom prilikom jedan od njih je zapalio i sebe - podseća izvor i dodaje da je Zvicera sigurne smrti spasila supruga Tamara, koja je tokom napada zgrabila oružje i počela da puca na ubice, te ih tako oterala.