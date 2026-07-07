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Radoje Zvicer, odbegli vođa kavačkog klana koji je prema tvrdnjama tužilštva bio jedan od organizatora ubistva škaljaraca u restoranu Atini 19. januara 2020, prema porukama sa Skaja koje su danas izvedene u Specijalnom sudu kao dokaz, bio je besan na direktne izvršioce jer su očekivali previše novca za likvidaciju Igora Dedovića i Stevana Stamatovića.

On je komentarisao da su "mesari", kako naziva ubice "čista desetka" i da im se "pozlatilo kako su pucali", ali je posle komentara da očekuju više od toga da podele milion evra slao poruke u kojima je jasno pokazivao nezadovoljstvo.

- Arkan je ubijen za 200.000 maraka. Ja još nisam čuo da je neko platio milion i po evra a mi smo toliko dali - napisao je u jednoj od poruka 20. januara 2020. dan posle zločina pošto je od saradnika saznao da su očekivali da dobiju daleko više od ukupno milion evra, jer su smatrali da su "uspeli da ubiju kapitalce".

Radoje Zvicer Foto: Europol

Iz poruka koje je Zvicer slao saradnicima, proizilazi da su im troškovi bili oko milion evra jer "30 ljudi pokušavalo da locira škaljarce u Atini".

Zvicer: Ljudi, budite realni. Dajemo milion i imamo skoro još toliko da platimo adrese (štek stanove, prim.aut), 30 ljudi što je tragalo za njima, izlazak iz zatvora, prebačaje i da ne spominjem sitne cifre od par hiljada.Odnosite se prema milonu kao da je 100.000. Vi ste ubili kapitalce, ali niko od vas nije pričao sa nama šta traži, niti smo šta obećali, pričam u moje ime, a vi imenujte toga koji je obećao. Mi smo tu bili da vas dovedemo, odvedemo, izbavimo iz svega koliko je u našoj moći. Još ste govorili radićemo džabe i sad vam ne valja milion? - jedna je od poruka koju je poslao.

Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: MUP RS

Podsetimo, kao direktni izvršioci likvidacije Dedovića i Stamatović u restoranu u Atini označeni su Milinko Brašnjović Fejst, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović zvani Džihad. Kobnog dana, škaljarce je prema optužnici slučajno kako sa suprugama ulaze u restoran video optuženi Veljko Belivuk i obavestio vođe klana koje su odmah poslale egzekutore koji su čekali u stanu. Lainović je, navodno, pucao u Stamatovića a Brašnjović u Dedovića.

Selfi napravljen posle dvostrukog ubistva u Atini Foto: Kurir

Pošto su, prema porukama spustili loptu Zvicer je istog dana navodno saradnicima poslao poruke:

- Mesari isplaćeni, sad idemo dalje.

- Radiće oni gde god kažemo. Moramo ih čuvati kao oči u glavi.

Međutim, istog dana među članovima grupe, prema porukama za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali, nastali su novi problemi zbog ubistva u restoranu u Atini. Na čet grupu, dan posle zločina, Zvicer je poslao i selfi četvorice okrivljenih za koje tužilaštvo tvrdi da su direktni izvršioci.

- Meni je ovaj stari najzamiljiviji. Prvi je Fejs, odradio Lisca iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad mu saspe dva s boka. E onda su i drugi je...i, 29 ukupno - prepričava saradnicima kako se dogodilo ubistvo Dedovića i Stamatovića naočigled supruga i dece u restoranu.

Pripadnici kriminalne grupe potom su komentarisali sklanjanje tragova i uklanjanje dokaza, zbog čega je ponovo došlo do nesuglasica između njih, pošto je Zvicer od direktnih izvršilaca saznao da nisu nosili maske niti imali rukavice.

Milan Vujotić: Šta pričaš, kako golom rukom na vrata? Osnovno je da kupite rukavice?

Brašnjović: Išli smo kako smo mogli. Fejs je, nama je rečeno da su tu. Braća su nam rekla da moraju da ostanu tu, neka ide sva odgovornost na mene. Obezbedite mi pasoš i idem u Srbiju, neće me naći. Prošlo je sve, njih nema, to je to, hvala vam brać.

Milinko Brašnjović Foto: Kurir

Zvicer: Ma kakva odgovornost, plače nam se kad čitamo ovo. Gde da se na rukavice pada!

Brašnjović: Obezbeđenje je stajalo ispred, oni na prvom spratu, nismo mogli nogom. Ulazimo nas četvorica sa kačketima, da ste se vi složili mi bi ih radili ispred ne bi ni ulazili. Bili su oprezni kao što im nadimak govori. Rečeno nam je da moraju da ostanu tu i da ne smeju da izađu. Vi znate da smo mi najčestitiji momci. A i isto tako rečeno je njih samo oderite, ostalo je na nama. Mi smo ih odrali.

Tokom rasprave o novcu i tragovima koje su ostavili za sobom, koju je Zvicer vodio sa saradnicima, veliko nezadovoljstsvo svime što se dešavalo iskazao je i Veljko Belivuk, koji je kako tvrdi tužilaštvo, na Skaju bio Soprano.

- Soprano mi ovo piše: Brate ja ću da isključim telefon na neko vreme i dodaću te sa novog. Znaš da te volim, ali neću da se mešam u nešto što nisam odgovoran i šta god da uradim kriv ću biti nekome - proseledio im je poruku u kojoj je Belivuk navodno izražavao nezadovoljstvo zbog raspodele novca.

1/5 Vidi galeriju Ovde su likvidirani Stamatović i Dedović Foto: Printscreen / Star.gr, Privatna Arhiva, Printscreen Star.gr, printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr

- E, crnje mi je ovo od milion - prokomentarisao je navodno Zvicer na Skaju Belivukovo ponašanje.

Podsetimo, osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, ista kriminalna grupa optužena je i za likvidacije Alana Kožara i Damira Hadžića na ostrvu Krf, nekoliko meseci posle ubistva u Atini.