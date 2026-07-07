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Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, koji je danas zbog učešća u ubustvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, osuđen na 12 godina zatvora, uhapšen je u stanu u kom je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, saznaje Kurir.

Podsetimo, sudija Specijalnog suda u Beogradu koji je danas izrekao presudu od ukupno 77 godina zatvora za optužene za ubistvo Skoleta u januaru 2021. Babiću je odlučio da odredi pritvor.

- Mera kućnog pritvora nije dovoljna kako bi se obezbedilo okončanje ovog postupka, odnosno postoji opasnost od Babićevog bekstva i od ponavljanja krivičnog dela - naveo je sudija obrazlažući presudu, na čije izricanje Babić nije došao, na šta po zakonu i nije obavezan.

Podsetimo, istom presudom na po 20 godina zatvora osudjeni su Nikola Živanović, koji je označen kao naručilac zločina, kao i Miloš Krstić koji je kobne večeri maskiran u starca ubio sina žestokog momka iz devedesetih, Zorana Uskokovića Skoleta.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje za ubistvo Malog Skoleta Foto: Printscreen/Europol, MUP Srbija

Zbog pomaganja u zločinu sud je izrekao kaznu od 13 godina zatvora, bivšem fudbaleru Aleksi Dimitrovu , a Aleksandru Mitroviću koji se nalazi u bekstvu 12 godina zatvora.

Babić je, podsetimo, uhapšen u oktobru 2024. i u pritvoru koji mu je bio zamenjen kućnim pritvorom s nanogicom, bio je do februara. U aprilu ove godine, od suda je tražio da pređe na drugu adresu, i to u stan koji je iznajmila njegova bivša supruga Sandra Obradović.