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Tokom popodnevnih sati na deonici Ibarske magistrale od Kraljeva ka Ušću u mestu Bresnik došlo je do teže saobraćajne nezgode, kada je žena koja je upravljala putničkim vozilom izgubila kontrolu i udarila u bankinu.

Prema prvim informacijama sa terena, strahuje se da u udesu ima više povređenih osoba. Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, koje ukazuju prvu pomoć povređenima.

- Prizor na licu mesta je uznemirujući. Na automobilu su aktivirani vazdušni jastuci, prozori su razbijeni. Sa prednje strane je vozilo poprilično smrskano, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na licu mesta je ekipa Hitna pomoći, ali za sada nije poznato da li ima teže povređenih lica.

Saobraćaj između Kraljeva i Ušća tokom trajanja uviđaja bio je potpunom prekidu, stvorene su veće gužve pa se vozačima savetuje da koriste alternativne pravce i da poštuju uputstva nadležnih službi.