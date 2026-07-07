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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, uhapsili su tri osobe koje se sumnjiče da su 6. juna pokušale da izvrše krivično delo teška krađa na štetu advokatske kancelarije Tomanović, dok se istovremeno nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju okolnosti napada na dvojicu advokata u Beogradu.

Uhapšeni se sumnjiče i za više krivičnih dela teška krađa, kao i za krivično delo razbojnička krađa, prilikom kojih su ukrali veću količinu zlatnog nakita, ručnih satova i novca.

Određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istovremeno, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, preduzimaju mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i identifikacije i pronalaska lica koje je 24. juna u Resavskoj ulici prišlo s leđa jednom advokatu i udarilo ga pesnicom.