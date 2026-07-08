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Zbog saobraćajne nesreće koja se juče rano ujutru dogodila na Goliji, u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji maloletnik iz Novog Pazara, po nalogu dežurnog tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati za dve osobe.

U nesreći je, prema dosadašnjim informacijama, vozilo sletelo i prevrnulo se, a maloletnik je tom prilikom ispao iz automobila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

U vozilu su se nalazile ukupno četiri osobe, dok je još jedan maloletnik zadobio teške telesne povrede i zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

1/6 Vidi galeriju Uviđaj nako saobraćajne nesreće na Goliji Foto: RTS Printscreen

Istraga je u toku, a za sada nije poznato šta je tačan uzrok nesreće, niti ko je u trenutku udesa upravljao vozilom.

Prema nezvaničnim navodima očevidaca, učesnici nesreće bili su najverovatnije u alkoholisanom stanju, dok su se, kako kažu, nakon prevrtanja vozila po putu rasule gajbe i flaše sa alkoholnim pićem.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, kao i eventualnu odgovornost svih učesnika.