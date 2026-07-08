Muškarac star oko 35 godina povređen je sinoć u Beogradu, a lekari su nakon pregleda konstatovali teške telesne povrede.
Hronika
MUŠKARAC IZBODEN U BEOGRADU: U bolnicu primljen sa jezivim povredama, jedan ubod zadobio u predelu lica
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Muškarac star oko 35 godina zadobio je sinoć povrede nanete oštrim predmetom u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, pacijent je zadobio dve ubodne rane — jednu u predelu obraza, a drugu u predelu leđa.
Nakon ukazane medicinske pomoći, lekari su konstatovali teške telesne povrede, a dalje zbrinjavanje nastavljeno je prema proceni zdravstvenog stanja pacijenta.
Kurir.rs/Blic
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