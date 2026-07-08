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Muškarac star oko 35 godina zadobio je sinoć povrede nanete oštrim predmetom u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, pacijent je zadobio dve ubodne rane — jednu u predelu obraza, a drugu u predelu leđa.

Nakon ukazane medicinske pomoći, lekari su konstatovali teške telesne povrede, a dalje zbrinjavanje nastavljeno je prema proceni zdravstvenog stanja pacijenta.

Kurir.rs/Blic

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