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Vladimir Babić, bivši muž manekende Sandre Obradović koji je juče uhapšen pošto ga je Specijalni sud u Beogradu osudio na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, prebačen je u Centralni zatvor u Beogradu.

Babić se, kako je Kurir pisao, juče nije pojavio na izricanju presude i sud mu je odredio pritvor i raspisao poternicu za njim. Policajci su ga, međutim, zatekli na adresi na kojoj je bio u kućnom pritvoru s nanogicom od februara.

Inače, interesantno je da je i Vladimirov stariji brat, Desimir Babić, osuđen na identičnu kaznu kao i on, ali zbog šverca droge. Podsetimo, Desimir Babić je u februaruk dok je Vladimir još boravio u pritvoru, uhapšen u Dubaiju i izručen Belgiji koja ga je osudila zbog sumnje da je učestvovao u švercu velikih količina kokaina.

Radoje Zvicer i Desimir Babić Foto: Shutterstock, Privanta arhiva, Mup

Belgijski mediji, Desimira Babića tada su označili kao "desnu ruku" odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Desimir Babić se smatra jednim od vođa kavačkog klana, a njegova uloga u kriminalnoj grupi otkrivena je posle dešifrovanja Skaj aplikacije. Veruje se da je Babić bio glavni čovek klana u Antverpenu, i da je pre nego što je pobegao iz Belgije rukovodio poslovima kriminalne grupe vezano za šverc kokaina iz svoje iznajmljene luksuzne vile u Brašatu kod Antverpena - preneli su belgijski mediji.

Iz te države, kako dodaju, pobegao je neposredno pre hapšenja. Kada su policajci upali u vilu u kojoj je Srbin živeo, on više nije bio tu i sumnja se da je direktno pobegao u Dubai. Postupak protiv njega je vođen u odusustvu i on je 2023. osuđen na 12 godina zatvora presudom Krivičnog suda u Antverpenu.

Desimira Babića koji je rodom iz Beograda i živeo je u naselju Zvezdadra, označavali su i kao ključnog čoveka koji je povezao Radoja Zvicera i vođu najmoćnijeg kriminalnog klana Josa Lajdekersa koji u potpunosti kontroliše prolazak kokaina kroz Evropu, a koji je poznat po nadimku "El Prezidente".

Posle presretanja poruka preko Skaj aplikacije, istražitelji su navodno otkrili da je Zvicer bio "El Prezidenteov" glavni čovek za šverc kokaina na Balkanu, a sve zajedničke poslove kako navode, ugovarali su preko Zvezdarca Babića.

- Lajdekers, ili El Prezidente ne živi već dugo u rodnoj Holandiji, ali on tamo i dalje ima veze i saradnike koji rade za njega. Sumnja se da je jedan od njih Desimir Desko Babić sa Zvezdare, koji je označen kao čovek od poverenja Holanđanina. Zvicer je preko njega stupao u kontakt sa El Prezidenteom, kako su zvali Lajdekersa - navodio je tada izvor portala Alo.

Njegov mlađi brat Vladimir Babić, međutim, domaćoj javnosti postao je poznat u maju 2020. kada ga je bivša supruga Sandra Obradović prijavila za nasilje. U izjavama za medije, tada je prvi put otkrila da njen bivši suprug "ima krivični dosije i da ga se plaši". Babić je tada demantovao njene optužbe da ju je tukao, tvrdeći da ona ima problem sa alkoholom.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović (40) proslavila se učešćem u rijalitiju "Farma" gde je ušla kao manekenka, a nakon toga se kratko oprobala i kao voditeljka "Pinka", ali je ubrzo shvatila da to nije profesija za nju Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Protiv Sandre Obradović je tada podneta prekršajna prijava za remećenje javnog reda i mira.

- Nasilje nada mnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala i kao jedini prioritet u tim momentima sam videla da rodim svoje dete živo i zdravo. Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada verovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog - tvrdila je tada manekenka za Kurir i dodala:

- Otac mog deteta je, nažalost vrlo moćan u ovom gradu, pa reči i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile ni malo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim što me je vređao, ponižavao, omalovažavao, govorio je da će mi oduzeti dete, da će me ubiti - rekla je tadad Sandra Obradović.

Međutim, preokret se dogodio u aprilu ove godine, kada je Babić kom je kućni pritvor određen u februaru, zatražio od suda da mu odobri da promeni adresu stana u kom boravi sa nanogicom. Njegov advokat tada je Specijalnom sudu dostavio molbu da mu sud dozvoli da boravi u stanu koji je iznajmila Sandra Obradović.

Advokat je sudu dostavio vlasnički list, kao i ugovor koji je Sandra Obradović zaključila sa vlasnikom, ali je sudija Stojan Petrović naveo da to nije dovoljno i da za sada Babić ostaje na istoj adresi.

Podsetimo, Babić je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Zorana Uskokovića bio uhapšen u oktobru 2024.

Pre hapšenja zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Malog Skoleta, bio osuđen i na pet godina i tri meseca zatvora zbog šverca kokaina iz Holandije. Zbog tog krivičnog dela bio je hapšen u februaru 2016. i kod njega je tada navodno na graničnom prelazu Horgoš pronađeno skoro dva kilograma kokaina, čija je vrednost bila procenjena na 12 miliona dolara.

1/10 Vidi galeriju Zoran Uskoković Skole Foto: Printscreen/Europol

Pred Specijalnim sudom u Beogradu, podsetimo, na početku suđenja negirao je da je bio pripadnik kriminalne grupe i da nije kriv za ubistvo za koje je juče osuđen.

- Nisam kriv, nisam izvršio ni jedno krivično delo, nisam član kriminalne grupe niti sam znao da postoji kriminalna grupa. Ono što je sigurno je da nikada nisam postupao po nečijim nalozima. Ove ljude, optužene, ne poznajem, prvi put sam ih video ovde. Pokojnog oštećenog nisam poznavao, niti sam znao da će biti ubijen. Odgovorno tvrdim da mi niko nikada nije rekao da će biti izvršeno ubistvo, da će se zbog neke osvete desiti ubistvo, niko mi nije tražio nikakvu pomoć. Nikakva saznanja o ubistvu Uskokovića nisam imao - rekao je Babić u sudnici, tvrdeći da nije koristio ni telefon sa Skaj aplikacijom.

Podsetimo, sud je juče na po 20 godina zatvora osudio organizatora ubistva Nikolu Živanovića i direktnog izvršioca Miloša Krstića. Istom presudom na 12 godina zatvora osim Babića osuđen je i Aleksandar Mitrović koji je u bekstvu, dok je godinu dana više dobio bivši fudbaler Aleksa Dimitrov.

Ubijeni Zoran Uskoković Foto: Facebook, Ana Paunković, Marko Karović

Zoran Uskoković, Mali Skole, podsetimo, ubijen je 29. januara 2021. na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Prema navodima optužnice Miloš Krstić sačekao ga je u blizini zgrade u kojoj je živeo, i ispalio mu hice u glavu.

Ono što je u prvom trenutku zbunilo istražitelje, jeste snimak sa sigurnosnih kamera, na kom se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila i da mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Uskoković propušta, ali on vadi pištolj i puca u njega.