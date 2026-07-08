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Na magistralnom putu Prijepolje - Brodarevo u kanjonu reke Lim došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u reku.

- Vozilo je potpuno završilo u vodi, samo se nazirao krov. Na lice mesta su stigli vatrogasci-spasioci, a kako smo čuli osoba koja se nalazila u vozilu uspela je da ispliva i da se spasi - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Kanjon Lima koji se nalazi od Prijepolja do crnogorske granice jedna je od najopasnijih deonica kada je u pitanju put od Srbije ka Crnoj Gori, stoga se vozačima savetuje veliki oprez i da svoju vožnju prilagode uslovima na putu.

Kurir.rs/RINA

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