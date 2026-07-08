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Mladić D. Ž. (21) iz sela Grabovica kod Kuršumlije, kome je mašina za baliranje sena odsekla ruku do ramena, otpušten je kući uz prepisanu terapiju, rečeno je za Kurir u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu.

Nesreća se dogodila 15. maja, kada je mladić radio na polju. Nad njim je odmah po dolasku u Niš obavljena operacija, a lekari su pokušali da spoje tetive i izvrše fiksaciju ruke.

- Pacijent je otpušten kući. Nažalost, uprkos nadljudskim naporima multidisciplinarnog tima lekara, ruka nije mogla da se sačuva - rečeno nam je u UKC. Njegov život je duže vreme bio ugrožen, te je zato bio u Odeljenju intenzivne nege.

On je tog petka, 15. maja, oko 17 časova sam radio na ovoj mašini. Kako smo saznali, konopac koji je vezivao povukao je ruku u mašinu i ona ju je isekla do ramena. Mladić je u tom trenutku bio vrlo priseban, te je uz pomoć komšije uspeo da izvuče ruku iz mašine i ponese je kući, gde je peškirom previo sebi ranu.

Nakon toga ga je, kako su pisali mediji, majka odvezla u Dom zdravlja Kuršumlija, odakle je hitno transportovan u Opštu bolnicu Prokuplje, a zatim i u UKC Niš.