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Devojčica (11) povređena je danas oko 11.15 časova u saobraćajnoj nezgodi u Nišu. Policija je potvrdila da se sudar dogodio na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Pasterove ulice.

- Nama je prijavljeno da je došlo do sudara maloletnika na biciklu, a učestvovalo je i vozilo marke "tojota". Intervenisala je Hitna pomoć. Uviđaj je obavljen i obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno je Kuriru u policiji.

Za sada nije poznato kako je došlo do obaranja devojčice koja je vozila bicikl.

Prema nezvaničnim informacijama, dete nema prelome, ali je iz predostrožnosti prevezeno na Odeljenje dečje hirurgije.