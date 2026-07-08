Slušaj vest

Telo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela u jednom automobilu.

Prema dosadašnjim informacijama, na telu su uočene vidljive povrede, zbog čega nadležni utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

- Ispituje se da li je smrt nastupila nasilno ili je muškarac izvršio samoubistvo - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Na mestu događaja u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom slučaju.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaJEDAN TRENUTAK NEPAŽNJE JE POTREBAN DA VATRA IZMAKNE KONTROLI: Iz MUP apeluju na građane da ne pale travu i nisko rastinje (video)
06.jpg
HronikaDEVOJČICA (11) POVREĐENA U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI U NIŠU: Sudarila se s automobilom dok je vozila bicikl, prevezena na Odeljenje dečje hirurgije
hitna-pomoc-u-nisu.jpg
Hronika"POBIĆU VAS SVE" Pretio komšijama u zgradi pa zaradio kaznu! Nesvakidašnji slučaj u Čačku, međusobno se prijavljivali više od 30 puta?!
1668070461166660711015917030001547722944osnovni-sud-u-cacak--fotorina.jpg
HronikaMLADIĆU SPASEN ŽIVOT, ALI OSTAO BEZ RUKE DO RAMENA: Posle stravične nesreće na njivi kod Kuršumlije i teške operacije, momak (21) pušten na kućno lečenje
1720259685hitnapomocilustracija.jpg