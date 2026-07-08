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Telo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela u jednom automobilu.

Prema dosadašnjim informacijama, na telu su uočene vidljive povrede, zbog čega nadležni utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

- Ispituje se da li je smrt nastupila nasilno ili je muškarac izvršio samoubistvo - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Na mestu događaja u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom slučaju.