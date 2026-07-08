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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu priveli su N. Ž. (29) iz Niške Banje zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok se D. A. (28) iz Niša tereti za neovlašćeno držanje opojnih droga.

Kako je saopštila policija, pretresom stana koji koristi N. Ž. pronađeno je 12 paketića sa oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i vagica za precizno merenje.

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Foto: PU Niš

Prethodno su policijski službenici zatekli N. Ž. u trenutku kada je, kako se sumnja, D. A. prodao paketić sa manjom količinom iste materije. Droga je potom pronađena kod D. A.

- Utvrđeno je i da je za N. Ž. bila raspisana poternica radi izdržavanja kazne zatvora, zbog čega je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Nišu - navode u saopštenju PU Niš.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv obojice osumnjičenih biće podnete krivične prijave u redovnom postupku.

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