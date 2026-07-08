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Gotovo osam meseci nakon smrti Branislava Baneta Ivkovića, nekadašnja TV novinarka i bivša državna sekretarka u MUP Biljana Popović, nastavlja borbu za pravdu koju je, kako kaže, obećala sebi, svojoj porodici i čoveku sa kojim je provela život.

Biljana Popović Foto: Ilija Ilić

Danas je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu dala iskaz u svojstvu svedoka, ali i oštećene, povodom krivične prijave protiv profesora doktora Vladimira Dugalića zbog nesavesnog lečenja, nakon čega su usledile pretnje koje su, prema njenim tvrdnjama, upućene njoj i pokojnom Branislavu Ivkoviću.

Podsetimo, Branislav Ivković, nekadašnji srpski političar, ministar i svojevremeno član SPS-a, kao i profesor na Građevinskom fakultetu u Beogradu, preminuo je 20. novembra prošle godine u 73. godini.

Branislav Ivković Foto: Nemanja Nikolić

Pred zgradu tužilaštva Biljana Popović je stigla bez advokata, odlučna da, kako kaže, lično brani dostojanstvo svoje porodice. Ipak, nije bila usamljena, ispred institucije okupili su se građani koji su joj pružili podršku u borbi za, kako ističe, istinu i pravdu.

- Ovo je još uvek, nažalost, predistražni postupak, iako je već deseti mesec kako nemamo, a trebalo bi da imamo epilog. Bane je preminuo 20. novembra 2025, a 26. oktobra su užasne pretnje prijavljene policijskoj stanici Savski venac, nažalost, policija nije uradila ništa. Tužilaštvo je moralo da krene otpočetka i zato još uvek nemamo ni naznake epiloga - započela je Biljana.

Nekadašnja državna sekretarka u MUP smatra da pretnje nisu izolovan događaj, već da su, kako tvrdi, direktno povezane sa lečenjem Ivkovića i postupcima koji se vode protiv profesora Dugalića.

- Pretnje koje su upućene Banetu kao teškom onkološkom pacijentu, meni, odnosno Ivkovićima, od strane profesora doktora Vladimira Dugalića, usko su povezane sa njegovim lečenjem. To je ono zbog čega je zdravstvena inspekcija i Ministarstvo zdravlja podnelo krivičnu prijavu protiv profesora doktora Vladimira Dugalića, zbog nesavesnog lečenja. Dakle, pretnje koje su upućene su zapravo jedan način da nas onemoguće da se borimo za pravdu - rekla je za Kurir Popović i dodala da je krivičnu prijavu podneo pre smrti i sam Branislav Ivković Prvom osnovnom javnom tužilaštvom, ali kako ističe, ona u ovom trenutku ne zna šta se događa sa tom krivičnom prijavom.

Biljana Popović Foto: Ilija Ilić

Govoreći o onome što ju je najviše pogodilo, Biljana priznaje da vreme prolazi, ali da njena odlučnost ne jenjava.

- Pretnje su zastrašujuće i nedopustive. Izgovorene na tako jedan gnusan način, prema čoveku koji se bori za malo života. I ja od ovoga ne mogu da odustanem. Vreme prolazi, to je činjenica. Vreme prolazi, pravda ne dolazi. Ja bijem bitku za dostojanstvo i Banetovo i moje lično i za dostojanstvo našeg deteta, naše porodice, ali, naravno, i za dostojanstvo svakog čoveka - ističe naša sagovornica.

Posebno emotivno govorila je o trenutku kada se našla oči u oči sa pravnim timom prijavljenog doktora.

- Teško mi je iz razloga što sam danas pozvana i u svojstvu svedoka i oštećene i prilikom ispitivanja tu je bio prisutan i advokat profesora doktora Vladimira Dugalića iz skupe i ugledne kancelarija Tomanović. Ja sam došla sama bez advokata, mislim da na najbolji način mogu da branim dostojanstvo i čast Branislava Ivkovića, naše porodice i svakog čoveka. Smatrim da je posao doktora da leči, posao doktora nije da preti, i ja se nadam i verujem da će tužilaštvo ozbiljno uzeti u obzir ove pretnje - nada se Biljana.

Kako kaže, u ovom slučaju nije reč samo o ugrožavanju sigurnosti, već o pokušaju da se, kroz strah, obeshrabri njena borba za pravdu.

- Znate, vama danas svako na ulici može da kaže: "Ubiću te", to je ugrožavanje sigurnosti, ali ovda nije u pitanju samo ugrožavanje sigurnosti, jer kroz te pretnje on kaže: "Sahraniću ih, bez milosti, do sad sam mislio da umire...". Dakle, pretnje su način da nas od pravde odmaknu. Ja to gledam iz dva ugla, očekujem da ću moći da odbranim Banetovo dostojanstvo. Ako ne, ja sam neko ko se bori i ne odustaje - ističe ona.

Zgrada tužilaštva Foto: Ilija Ilić

O samom davanju iskaza kaže da je sa tužilaštvom imala korektnu komunikaciju, dok je neprijatnosti, kako tvrdi, doživela tokom ispitivanja od strane odbrane.

- Tužilac je bila zaista vrlo korektna. Postavila mi je pitanja, kako bi došla do punog uvida, šta se sve događalo, šta je prethodilo tim užasnim pretnjama, ali više neprijatnosti sam doživala od strane advokata profesora doktora Vladimira Dugalića, koji sve vreme hoće da dokaže neke druge stvari. Očigledno im teško pada što ja vodim neku svoju borbu na društvenim mrežama, ali to je moj način da kao novinar pokušam da na neki način da neke stvari, situaciju u zdravstvenom sistemu promenim ukoliko je to moguće. Znam da ne mogu mnogo. Kad kažem zdravstvenom sistemu, mislim da sistem čine ljudi i da sve zavisi od ljudi - ističe Biljana Popović.

Na kraju razgovora za Kurir poručuje da, uprkos svemu što je prošla, još veruje da će pravda stići.