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Darija Janjić Nišavić, bivša pomoćnica ministra poljoprivrede, osuđena je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu na tri godine zatvora zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Istom presudom, zbog davanja mita na godinu dana zatvora osuđen je Čedomir Drašković, a Helga Stojanović, bivša šefica Odseka za javne nabavke u ministarstvu zbog zloupotrebe položaja na osam meseci kućnog zatvora.

U obrazloženju presude, sudija je naveo da je Dariji Janjić Nišavić osuđena i zbog toga što je službenu karticu Ministarstva poljoprivrede koristila u privatne svrhe, tokom neformalnih druženja koja "nemaju nikakve veze sa ministarstvom".

Inače, bivša pomoćnica ministra, danas je izbačena iz sudnice tokom čitanja presude.

Darija Janjić Nišavić Foto: Privatna Arhiva

- Pošto je sudija pročitao presudu i počeo sa njenim obrazloženjem, okrivljena Janjić Nišavić počela je da se krsti. Zbog neprimerenog ponašanja, sudija ju je udaljio iz sudnice - otkriva izvor Kurira šta se dešavalo danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal po kojoj se sudilo, Daria Janjić Nišavić je od okrivljenog Čedomira Draškovića primila novčanu korist za pomoć u dobijanju ugovora u postupku javne nabavke Ministarstva poljoprivrede, a od Helge Stojanović je zahtevala da prilagodi uslove nabavke, tako da Čedomir Drašković može da ih ispuni.

Podsetimo, bivša pomoćnica ministra i Drašković bili su uhapšeni 9. oktobra 2020. godine kada je protiv njih pokrenuta istraga, koja je početkom novembra te godine proširena i na Helgu Stojanović.

Kako je Kurir ranije pisao, ona se optužnicom osim za primanje mita i zloupotrebu položaja, sumnjičila da je službenom viza karticom plaćala večere, šampanjce i izlaske prijateljima, majci i ćerki.

Na teret joj je bilo stavljeno da je od novembra 2019, kada je dobila službenu karticu sa limitom od 100.000 dinara mesečno, do oktobra 2020, kada je uhapšena, na izlaske sa prijateljima i privatne zabave potroštila 624.444 dinara i za taj iznos oštetila ministrarstvo u kom je radila.

- Primera radi, u jednom poznatom restoranu u Beogradu na vodi je 26. novembra oko 22.30 sati platila večeru karticom ministarstva i finansijskoj službi dostavila izveštaj da je ona bila u službene svrhe. Međutim, istragom je utvrđeno da je u tom resoranu bila od 19 do 22.30 sati i to sa drugaricama. Proslavljale su Darijin rođendan, a ono što su pojele i popile platile su 32.720 dinara - otkrio je ranije izvor Kurira iz istrage.

Specijalni sud u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Kao poslovne ručkove i večere, pravdala je i večere sa prijateljima u restoranima po Zemunu i centru Beograda, kao i najpoznatijem ribljem restoranu u prestonici. Navodno, snimljeno je kako gotovo uvek sa drugaricama i drugarima dogovora rezervacije, vreme dolaska, pa čak i pića koja će da naruče.

- Krajem maja 2020, snimljeno je kako prijatelja poziva da dođe u jedan restoran i pita ga šta će da piju. Na njegov odgovor da naruči šta hoće, ona mu odgovara "ajmo neki šampanjac", i dodaje "meni flaša šampanjca ništa". Te večeri, opet je ona častila društvo, naravno službenom karticom - otkrio je posle podizanja optužnice izvor Kurira.

Vrhunac bahatosti, kako je naveo, bivša pomoćnica ministra dostigla je kada je nekoliko meseci ranije na večere i skupocena pića sa prijateljima potrošila preko dozvoljenih 100.000 dinara za mesec, doplatila iz svog džepa, a onda tražila refundaciju od države.

- Mnogi računi plaćani su oko ponoći, na državne praznike, a prema prikupljenim dokazima utvrđeno je da je na večere išla sa dve ili tri drugarice i nekolicinom muškaraca. Utvrđeno je da je kao službene troškove, pravdala i večere sa majkom i ćerkom - otkrio je naš izvor.

Bahata državna službenica, kako je ispričao, snimljena je i kako sa drugaricama razgovara da je vreme da idu na nova mesta "jer svakako nemaju šta pametnije da rade". Za vreme dok su uživale na račun države, kako otkriva naš sagovornik, Darija Janjić Nišavić je drugaricama otkrila i da ima 1.000 dinara u džepu.