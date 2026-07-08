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Više javno tužilaštvo u Vranju oglasilo se povodom saopštenja koje je izdalo Udruženje građana Savet za borbu protiv organizovanog kriminala, mita i korupcije Pčinjskog okruga na svom FB. Tekst sadrži niz netačnih činjenica kojima se obmanjuje i uzmnemirava javnost, navode iz tužilaštva, a saopštenje VJT u Vranju prenosimo u celosti:

- Dana 7.7.2026 godine na Facebook profilu Udruženja građana - Savet za borbu protiv organizovanog kriminala, mita i korupcije Pčinjskog okruga od strane Ivana Stevanovića iz Vranja izdato je Saopštenje o krivičnom postupku vođenom protiv okr. Danijela Hristova iz Donjeg Neradovca, grad Vranje.

Predmetno saopštenje sadrži niz iskonstruisanih činjenica, kojima se obmanjuje javnost izaziva uznemirenje, zbog čega želimo da pojasnimo sled događaja.

Dana 14.4.2025 godine okr. Danijel Hristov je izvršio krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja iz člana 348 stav 4 u vezi stava 2 i Teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 KZ na štetu Miloša Kostića iz Vranja.

Krivični postupak je okončan priznanjem izvršioca koje je potkrepljeno drugim dokazima, zbog čega je na predlog odbrane zaključen Sporazum o priznanju krivičnog dela i utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci.

Takav Sporazum je bio predmet kontrole od strane Višeg suda u Vranju, prihvaćen je i doneta je pravosnažna presuda kojim je oglašen krivim za navedena dela i osuđen na 3 godine i 8 meseci zatvora.

Okrivljeni je prilikom izvršenja krivičnog dela na štetu Miloša Kostića neovlašćeno nosio i koristio automatsku pušku-Sovjetski automat PPS 43 (PISTOLE-PULEMET SUDAEV), kalibra 7.62 mm. Inače radi se o oružju koje potiče iz Drugog svetstkog rata i zaostavština njegovog dede, koji je bio učesnik rata.

Foto: VJT

Gospodin Ivan Stevanović je od strane ovog tužilaštva na osnovu Zahteva za dostupnost informacija od javnog značaja dobio otpravak Sporazuma i Presudu iz kojih se mogao informisati o kakvom se oružju radi, a i korišćenjem baza podataka na internetu isto je mogao da se informiše o poreklu ove vrste oružja.

Međutim, namera ovog lica nije bila da tačno i pravilno informiše javnost svojim Saopštenjem, već da sebe predstavi kao „borca“ protiv organizovanog kriminala iznošenjem konstrukcije o nekom međunarodnom kanalu šverca oružja.

Ukoliko, gospodin Stevanović ima neke preciznije inforamacije o tome, pozivamo ga da nadležnom organu kao savestan građanin prijavi i saopšti sva svoja saznanja.

Gospodin Stevanović kao pravnik, bi trebao znati i da je organ otkrivanja krivičnih dela policija, a organ gonjenja tužilaštvo.

U pogledu navoda da je podneo Disciplinsku prijavu protiv glavnog javnog tužioca VJT u Vranju u ovom slučaju protiv mene, želim da istaknem da je svačiji rad podložan kontroli i pozdravljam ovaj čin gospodina Stevanovića.

Radi transparetnosti, objavljujemo i fotografiju predmetne puške - navodi se u saopštenju koje je potpisala Danijela Trajković, Glavni javni tužilac u Vranju.