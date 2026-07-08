BELIVUK I ZVICER SE VOZILI BLINDIRANOM "TOJOTOM" PO KOTORU: Tužilaštvo tvrdi da je policijski funkcioner auto poklonio vođi kavačkog klana!
Bivši crnogorski policijski funkcioner Zoran Lazović izjavio je danas u Višem sudu u Podgorici, kog Specijalno državno tužilaštvo tereti da je odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru pokolnio blindiranu "tojotu lend kruzer", da ti navodi nisu tačni i da je prvi put za taj džip čuo tokom istrage.
- Nisam ljubitelj automobila. Nikad nisam bio vlasnik "tojote". Nisam koristio to vozilo ni privatno, ni službeno. Posebno ne blindirano. Prvi put sam za to vozilo saznao tokom istrage - izjavio je danas u sudnici Višeg suda u Podgorici optuženi Zoran Lazović prenosi portal adria.tv.
U tom automobilu, kako se navodi u tužilačkim spisima, policija je u Kotoru 26. januara 2021, zaustavila Zvicera i Veljka Belivuka. Belivuk i Miljković, podsetimo, u to vreme bili su u gostima kod Zvicera u Kotoru, a po povratku u Srbiju uhapšeni su i od tada su u pritvoru. Posle njihovog hapšenja Zviceru se izgubio svaki trag i za njim je raspisano nekoliko poternica.
Specijalno državno tužilaštvo tvrdnje da je Lazović poklonio Zviceru blindiranu "tojotu" bazira na navodnim Skaj komunikacijama njegovog sina Petra Lazovića i odbeglog policajca Ljuba Milovića.
U jednoj od poruka koje je, tvrde u SDT-u, poslao Miloviću, mlađi Lazović je napisao:
- Ja tati kažem da me Born (ime koje je, navodno, Zvicer koristio na Skaju, prim.aut.) pitao ima li Ranko da prodaje koju blindu, jer mu treba nešto, a on mi rekao "uzećeš moju blindu i poklonićeš mu". Ali, ti ne pominji ništa još, nego da znaš.
- Pošteno vala - odgovorio mu je, navodno, odbegli Milović.
Tužilaštvo tvrdi da ima još dokaza koji ukazuju da je Lazović poklonio vozilo Zviceru.
- Ako se ima u vidu da je 26. januara 2021. godine zaustavljeno vozilo marke "tojota", što je konstatovano u patrolnom listu Uprave policije Stanice policije Kotor, patrolni list broj 163 od 27. januara 2021. i da su u tom vozilu bili Radoje Zvicer i Veljko Belivuk, te da iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance broj 05-211/243/720 proizlazi da je to vozilo bilo registrovano do 13. februara 2021. godine, odnosno tačno do vremena kada se razgovara o činjenici da vozilu ističe registracija, to jasno proizlazi da je to vozilo upravo vozilo koje je okrivljeni Zoran Lazović poklonio Radoju Zviceru - navodi se u spisima SDT-a.
Kurir.rs/adria.tv