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Bivši crnogorski policijski funkcioner Zoran Lazović izjavio je danas u Višem sudu u Podgorici, kog Specijalno državno tužilaštvo tereti da je odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru pokolnio blindiranu "tojotu lend kruzer", da ti navodi nisu tačni i da je prvi put za taj džip čuo tokom istrage.

- Nisam ljubitelj automobila. Nikad nisam bio vlasnik "tojote". Nisam koristio to vozilo ni privatno, ni službeno. Posebno ne blindirano. Prvi put sam za to vozilo saznao tokom istrage - izjavio je danas u sudnici Višeg suda u Podgorici optuženi Zoran Lazović prenosi portal adria.tv.

U tom automobilu, kako se navodi u tužilačkim spisima, policija je u Kotoru 26. januara 2021, zaustavila Zvicera i Veljka Belivuka. Belivuk i Miljković, podsetimo, u to vreme bili su u gostima kod Zvicera u Kotoru, a po povratku u Srbiju uhapšeni su i od tada su u pritvoru. Posle njihovog hapšenja Zviceru se izgubio svaki trag i za njim je raspisano nekoliko poternica.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdnje da je Lazović poklonio Zviceru blindiranu "tojotu" bazira na navodnim Skaj komunikacijama njegovog sina Petra Lazovića i odbeglog policajca Ljuba Milovića.

U jednoj od poruka koje je, tvrde u SDT-u, poslao Miloviću, mlađi Lazović je napisao:

- Ja tati kažem da me Born (ime koje je, navodno, Zvicer koristio na Skaju, prim.aut.) pitao ima li Ranko da prodaje koju blindu, jer mu treba nešto, a on mi rekao "uzećeš moju blindu i poklonićeš mu". Ali, ti ne pominji ništa još, nego da znaš.

- Pošteno vala - odgovorio mu je, navodno, odbegli Milović.

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Tužilaštvo tvrdi da ima još dokaza koji ukazuju da je Lazović poklonio vozilo Zviceru.