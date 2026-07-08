Kako se saznaje od meštana Titela, S.J. je bio ugledan majstor za elektromehaniku u tom mestu i sa svima je bio dobar.

- Šokiran sam. Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan. Svima se uvek našao u pomoći te ne vidim razlog zašto bi se ubio. Sa druge strane, ne znam da li je ikada bio u svađi sa nekim. Nije bio kavgadžija, miran čovek... Imao je dobar posao ali nije, što se kaže, bio pun para. Eto, zatečen sam i ne znam šta da mislim. Strašno - priča prijatelj S.J.