OVO JE MUŠKARAC (48) ČIJE JE TELO PRONAĐENO U AUTU KOD TITELA! Ima vidljive rane, prijatelji u šoku: "Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan"
U ataru nadomak Titela danas oko 13 časova pronađeno je telo S.J. (48) iz tog mesta nezvanično se saznaje". Uviđaj na licu mesta je u toku i utvrđuje se uzrok smrti.
Prema nezvaničnim informacijama, telo je imalo vidljive povrede, a pronađeno je u automobilu.
Informacije ukazuju i da se on vodio i kao nestala osoba poslednjih dana.
Kako se saznaje od meštana Titela, S.J. je bio ugledan majstor za elektromehaniku u tom mestu i sa svima je bio dobar.
- Šokiran sam. Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan. Svima se uvek našao u pomoći te ne vidim razlog zašto bi se ubio. Sa druge strane, ne znam da li je ikada bio u svađi sa nekim. Nije bio kavgadžija, miran čovek... Imao je dobar posao ali nije, što se kaže, bio pun para. Eto, zatečen sam i ne znam šta da mislim. Strašno - priča prijatelj S.J.