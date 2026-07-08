Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Barajevo , u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. S. (31) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

Policija je u mestu Beljina zaustavila automobil marke "opel korsa", kojim je upravljao osumnjičeni i u gepeku pronašla i zaplenila 10 paketa, sa oko 10 kilograma marihuane, za koje se sumnja da su namenjeni daljoj prodaji.