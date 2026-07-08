Slušaj vest

Katarina G. (36) koju je 3. novembra 2025. godine na brutalan način usmrtio nevenčani suprug Dalibor Demirović (43) zvani Draža iz Pečenjevca, a potom njeno telo sakrio u zamrzivač, mesecima pre zločina prijavljivala ga je za nasilje u porodici. To se navodi i u optužnici koju je protiv Demirovića podiglo Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

Prema navodima optužnice Katarina je Dalibora prijavljivala za nasilje u porodici tokom 19 meseci pre ubistva. To je činila, kako stoji u optužnici, u više navrata od 10. februara 2024. godine do 10. septembra 2025. godine.

Katarina G. Foto: Društvene Mreže

No, nesrećna žena nije uspela da na ovaj način zaustavi nasilje - njeno telo pronađeno je u kući u Pečenjevcu 3. novembra 2025. godine. Za ubistvo je prvo osumnjičen, a potom i optužen nevenčani suprug Dalibor Demirović. On se tereti da je Katarinu zadavio rukama, a njeno telo stavio u zamrzivač i nakon toga pobegao iz kuće, ali je posle tri dana pronađen i uhapšen.

Obdukcijom su, osim povreda koje su dovele do smrti, na telu Katarine utvrđene i brojne druge povrede koje su nastale nekoliko dana pre ubistva i koje su bile u procesu zarastanja.

"Više dana pre nastupanja smrtne posledice naneo joj je povrede u vidu ozlede kože u zaceljenju, nagnječine kože u fazi zaceljenja na zadnjoj strani levog lakta, leve natkolenice, oba stopala i oba kolena, krvni podliv kože u fazi zaceljenja na prednjoj desnoj strani grudnog koša, desne nadkolenice i desne šake, koje su nanete dejstvom tupine mehaničkog oruđa", stoji u optužnici koju je VJT Leskovac podiglo protiv Demirovića.

1/5 Vidi galeriju Osumnjičeni Dalibor D. Foto: Društvene Mreže

Demirović je nakon hapšenja podvrgnut psihijatrijskom veštačenju koje je pokazalo da je procesno sposoban, pa je protiv njega podignuta optužnica za jedno od najtežih krivičnih dela predviđenih srpskim zakonodavstvom.

"Morao sam da je ubijem"

Ubistvo u selu Pečenjevce kod Leskovca otkriveno je nakon što se osumnjičeni Dalibor Demirović poverio rođenom bratu Denisu šta je učinio. Denis je ispričao da je mislio da Dalibor želi da mu pokaže novu keramiku u svom stanu koju je sam postavio, te da se šokirao onim što je video.

"Odem ja gore, on otvori vrata i kaže: "Gledaj". Od vrata vidim samo noge na zemlji... "Šta si ovo uradio?", pitam ga. Kaže: "Ubio sam je". Pitam ga: "Kako si je ubio, jesi li normalan?", a on kaže: "Morao sam da je ubijem, dojadila mi je", ispričao je Denis.

"Zadavio sam je, uđi da vidiš"

Denis je ispričao da mu je brat rekao i kako je počinio zločin.

“Kako si je ubio?, pitao sam ga, a on kaže: "Zadavio sam je, uđi da vidiš". Ja sam gledao samo sa vrata, nisam hteo da uđem. Ona je ležala na podu, video sam noge do kolena i telo kako nepomično leži. Došao kod mene i rekao je: "Uzeću ti patike i rakiju.". Šta da mu kažem nego da uzme. Mislio sam uzmi sve, samo da pobegnem”, poverio se Denis.

On se uplašio i pobegao kod rođaka u Bojnik, odakle je pozvao policiju i prijavio ubistvo. Pretresom kuće telo ubijene žene pronađeno je u zamrzivaču.

Policijska potera: Uhapšen u komšiluku