Slušaj vest

Pripadnici kriminalističke policije u Novom Sadu uhapsili su S. U. (41) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Kako se sumnja, on je 6. jula 2026. godine ušao u jednu prodavnicu u Novom Sadu i, uz pretnju nožem, od radnice oteo novac iz kase, nakon čega je pobegao sa lica mesta.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a prilikom pretresa kod njega su pronađeni nož i garderoba za koje se sumnja da ih je koristio tokom izvršenja krivičnog dela. Ovi predmeti biće predmet daljeg dokaznog postupka.

Jedan od očevidaca ispričao je da se sve dogodilo veoma brzo.