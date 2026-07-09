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Vozač V. K. (62), koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesrećuu kojoj je 11. marta ove godine u mestu Belotić kod Vladimraca poginuo Dragan Lazić (32), brat folk pevača Darka Lazića,pušten je iz pritvora, a kako Kurir saznaje, njemu je određena mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Istraga

Istraga tragedije koja je potresla javnost još uvek traje, a nadležni organi nastavljaju sa prikupljanjem dokaza kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Kako je potvrđeno Kuriru iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, prema osumnjičenom nije određena nijedna mera kojom bi se obezbedilo njegovo prisustvo u postupku, već je doneta odluka o privremenomoduzimanju vozačke dozvole.

Dragan Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Drustvene Mreže

- Prema osumnjičenom V. K. nije određena mera za obezbeđenje prisustva, već je rešenjem Osnovnog suda u Šapcu određena mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole - rekli su za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Iz tužilaštva dodaju da je postupak i dalje u toku i da se trenutno sprovode važne dokazne radnje koje bi trebalo da rasvetle sve okolnosti tragedije.

- Protiv V. K. u toku je preduzimanje dokaznih radnji. U dosadašnjem toku postupka saslušan je osumnjičeni, ispitani su svedoci, a trenutno je u toku dokazna radnja saobraćajno-tehničkog veštačenja - naveli su iz tužilaštva za Kurir.

Rezultati veštačenja trebalo bi da pokažu brzinu kretanja učesnika, dinamiku sudara, kao i sve druge okolnosti koje su prethodile kobnom udesu.

Preminuo na putu do bolnice

Podsetimo, tragedija se dogodila 11. marta oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo, u mestu Belotić. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, Dragan Lazić se motociklom kretao iz pravca Šapca kada je ispred njega, prilikom skretanja na sporedni put, putničkim automobilom marke "citroen" upravljao V. K.

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića Foto: Društvene Mreže, Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1

Sumnja se da je vozač automobila prilikom skretanja presekao put motociklisti koji je dolazio iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do silovitog sudara. Dragan Lazić zadobio je teške telesne povrede od kojih je preminuo na putu ka bolnici.

Nakon nesreće, vozač "citroena" uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a istraga je potom nastavljena u saradnji policije i tužilaštva.

Posebno potresna činjenica jeste da je Dragan kobnog dana poslednje sate proveo upravo sa svojim bratom Darkom. Braća su tog popodneva zajedno stigla u Šabac na motorima iz Brestača, gde su sa prijateljima proveli nekoliko sati u jednom kafiću. Nakon druženja krenuli su kućama, a samo nekoliko kilometara dalje dogodila se tragedija.

Kako je tada ispričao izvor upoznat sa događajem, vest o nesreći potpuno je slomila pevača.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se odmah uputio u službu Hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao da mu je brat preminuo, zakukao je, zaplakao, skinuo kacigu i krenuo ka mestu nesreće u Vladimircima - ispričao je tada sagovornik.

Pevač prvi put otvorio dušu

Mesecima nakon tragedije Darko Lazić nije javno govorio o gubitku brata, a potom je u jednoj emisiji prvi put otvorio dušu i ispričao koliko mu Dragan nedostaje.

Dragan i Darko Lazić Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Otkrio je da je njegov brat takođe pevao, ali da nikada nije želeo medijsku pažnju i život pod reflektorima.

- Rekao sam mu da snimimo pesmu zajedno, a on mi je odgovorio: "Buco, ne mogu ja taj život". Nije želeo da eksponira svoj privatni život. Nastupao je više nego ja, to je živa istina - rekao je Darko.

Pevač je priznao i da je nakon bratovljeve smrti preuzeo brigu o njegovoj porodici.

- To su i moja deca. Dobio sam još dve ćerkice. Njegova porodica je kao i moja - rekao je kroz suze.

Govoreći o odnosu koji su imali, Darko je otkrio da su se u jednom periodu života kratko udaljili, ali da su veoma brzo ponovo postali nerazdvojni.

- Mi smo se uvek družili, samo smo se u jednom trenutku malo udaljili. Kada smo popričali i kada je video da sam bio u pravu, sve je opet bilo kao nekad - ispričao je pevač. Koliko mu brat nedostaje, kaže, shvata svakog dana.

- Gde god da krenem, nema mesta na kom nas dvojica nismo bili. Sve me podseća na njega. Kuće su nam jedna do druge. Baba me je skoro zamolila da pokosim travu, a to je uvek radio on. Rekao sam joj da bi sada izašao i rekao: "Buco, pašće kiša kad si ti uzeo da kosiš". Posle sam otišao na groblje i isplakao se - rekao je Darko.

"Nadam se da nije imao nameru da oduzme život"

Sa posebnom emocijom govorio je o danu nesreće, prisećajući se da je grupa od petnaestak motociklista zajedno krenula iz Šapca.

- Nas je bilo petnaest tog dana, iza njega još mnogo naših motorista. Bukvalno je samo na njega naleteo. Da nismo seli da jedemo, da nismo stali na cigaru, možda se ništa ne bi dogodilo. Ali očigledno je tako bilo zapisano. Tek kada izgubite nekoga, shvatite koliko vam je značio. Bio je deo mene - rekao je pevač.

Na pitanje da li oseća bes prema čoveku koji je učestvovao u nesreći, Darko je priznao da je dugo vodio unutrašnju borbu, ali da je odlučio da oprosti.