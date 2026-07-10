Sukob se dogodio sinoć u Ulici Bojana Mitrovića, a povređeni mladić prevezen je u bolnicu nakon uboda u ruku.
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KRVAVI OBRAČUN U NIŠU! Muškarac (40) uhapšen nakon sukoba, mladić (27) završio u bolnici sa povredom nanetom NOŽEM
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U Ulici Bojana Mitrovića u Nišu sinoć oko 23 časa potukla su se dva muškarca, nakon čega je jedan zadobio povrede ruke jer je uboden nožem.
Policija je potvrdila da se incident dogodio, kao i da je četrdesetogodišnji Nišlija uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u sukobu.
- Četrdesetogodišnji muškarac je, kako se sumnja, ubo u ruku mladića (27) i naneo mu povrede. Policija je postupala, a ranjeni mladić je prevezen u bolnicu - rečeno je Kuriru u policiji.
Za sada nije poznat motiv svađe i krvavog epiloga.
Kurir.rs
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