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Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život.

Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo koji podatak o sebi.

Foto: Kurir

Kako se nezvanično saznaje, on je odbijao da kaže kako se zove.

- Policija je tek naknadno došla do njegovih ličnih podataka. Odbija bilo kakvu komunikaciju - kaže izvor.

Podsetimo, napad se dogodio sinoć oko 21 sat u parku kod Vukovog spomenika. Policija je ubrzo izašla na lice mesta, a napadač je nedaleko od mesta ubadanja uhapšen. Devojka je zadobila više ubodnih rana - dva uboda u grudni koš i jedan u vrat.

Ona je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacija do kojih smo došli, osumnjičeni je bio u kafiću u kojem je bila i povređena devojka. Ubadanju je navodno prethodila svađa.

- Momak i devojka bili su u jednom kafiću preko puta Vukovog spomenika. Među njima je u jednom momentu izbila svađa, nakon čega su zajedno izašli napolje. Međutim, sukob se tu nije završio, već je postao još ozbiljniji. U jednom trenutku mladić je izvadio nož i devojku izbo po vratu i grudnom košu. Hitna pomoć i policija stigle su veoma brzo, dok je osumnjičeni pobegao niz Ruzveltovu ulicu. Ipak, nakon kraće potrage, policija ga je ubrzo locirala i uhapsila - kaže izvor Kurira.