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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. K. (22), F. D. (21), S. K. (20) i L. K. (23) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Akcija hapšenja na GP Mali Zvornik Foto: MUP Srbije, screenshot MUP Srbije

- Policija je u okolini Graničnog prelaza Mali Zvornik, pregledom automobila u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa pripadajućim okvirom i pet metaka. Takođe, kako se sumnja, oni su prethodno iz jedne porodične kuće u okolini Livna u
Bosni i Hercegovini, ukrali novac u iznosu od 66.245 evra i pušku marke “Brovning” koja je, na osnovu informacija pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, pronađena u jednom stanu u okolini Zvornika - saopšteno je iz MUP.

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Hapšenje u okolini graničnog prelaza Mali Zvornik Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenima je, kako se navodi u policijskom saopštenju, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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