POGLEDAJTE HAPŠENJE ČETVORICE U MALOM ZVORNIKU: Ukrali pare i pušku, pa krenuli preko granice, kod njih nađeno i OVO (foto, video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. K. (22), F. D. (21), S. K. (20) i L. K. (23) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
- Policija je u okolini Graničnog prelaza Mali Zvornik, pregledom automobila u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla pištolj sa pripadajućim okvirom i pet metaka. Takođe, kako se sumnja, oni su prethodno iz jedne porodične kuće u okolini Livna u
Bosni i Hercegovini, ukrali novac u iznosu od 66.245 evra i pušku marke “Brovning” koja je, na osnovu informacija pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, pronađena u jednom stanu u okolini Zvornika - saopšteno je iz MUP.
Osumnjičenima je, kako se navodi u policijskom saopštenju, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.