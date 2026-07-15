Slušaj vest

Kako je saopštila Policijska uprava u Zrenjaninu, proteklog vikenda, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena.

Pripadnici Saobraćajne policije, u tom periodu, otkrili su i sankcionisali 652 prekršaja na području PU Zrenjanin, a iz saobraćaja je isključeno 29 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i jedan koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (50) "mercedesa", koji je vozio sa 2,45 promila alkohola u organizmu, vozača (54) "fijata" sa 1,74 promila alkohola i vozača (44) "opela" sa 1,62 promila alkohola, kao i vozača (50) automobila "BMV" koji je odbio da se testira na psihoaktivne supstance.

Takođe, zadržani su i vozač (48) bicikla, sa 1,76 promila alkohola u organizmu, biciklista (58) sa 1,49 promila i vozač (56) bicikla sa 1,46 promila alkohola.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustiteHronikaDIVLJAO NA AUTO-PUTU, VOZIO DUPLO BRŽE OD DOZVOLJENOG! Zaustavljen vozač kod Malog Požarevca (video)
Screenshot 2026-07-14 163949.png
HronikaNIŠ OBORIO REKORD U SAOBRAĆAJNIM PREKRŠAJIMA Tokom vikenda sankcionisano 350 vozača, a mladić u besnom autu bežao od policije kao na filmu!
saobraćajni policajci na ulici
DruštvoSaobraćajci brzom reakcijom spasili život čoveku: Požalio im se na bol u grudima, oni ga hitno prevezli u bolnicu
Saobraćajni policajac
HronikaNAGAZIO "ASTON MARTINA" 243 NA SAT KROZ SURČIN: Presretači u akciji, odzvonilo bahatim vozačima (video)
presretaci-saobracajna-policija-foto-nenad-kostic--6.jpg