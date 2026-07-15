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Kako je saopštila Policijska uprava u Zrenjaninu, proteklog vikenda, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena.

Pripadnici Saobraćajne policije, u tom periodu, otkrili su i sankcionisali 652 prekršaja na području PU Zrenjanin, a iz saobraćaja je isključeno 29 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i jedan koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (50) "mercedesa", koji je vozio sa 2,45 promila alkohola u organizmu, vozača (54) "fijata" sa 1,74 promila alkohola i vozača (44) "opela" sa 1,62 promila alkohola, kao i vozača (50) automobila "BMV" koji je odbio da se testira na psihoaktivne supstance.

Takođe, zadržani su i vozač (48) bicikla, sa 1,76 promila alkohola u organizmu, biciklista (58) sa 1,49 promila i vozač (56) bicikla sa 1,46 promila alkohola.