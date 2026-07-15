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Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju "Nadstrešnica", nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću.

Drugostepeni sud je 13. jula objavio da je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio rešenje Višeg suda u Novom Sadu kojim je odbačen deo optužnice protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića i potvrdio optužnicu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu.

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Novi Sad nadstrešnica

Istim rešenjem veće Apelacionog suda im je produžilo meru zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, koje mere su bile na snazi u momentu donošenja pobijanog prvostepenog rešenja, prenosi Blic.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv ukupno 13 osoba, dok je Viši sud u Novom Sadu krajem decembra iste godine optužio sedam osoba, a obustavio krivični postupak u odnosu na šest osoba.

U ovom krivičom postupku su optuženi Jelena Tanasković, Goran Vesić, Anita Dimoski, Nebojša Šurlan za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, a Slobodan Naumović, Milan Jelkić, Ljiljana Milić Marković, Milan Spremić, Jasna Stojiljković Milić, Zorica Slavković Marjanović, Dušan Janković, Marina Gavrilović i Dejan Todorović zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Tragedija na Železničkoj stanici u Novom Sadu, koja se dogodila 1. novembra 2024. godine kada se urušila nadstrešnica, odnela je 16 života. Na mestu nesreće stradalo je 14 osoba, dok su dve podlegle povredama u bolnici. Jedna teško povređena osoba uspela je da preživi.

Kurir.rs

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