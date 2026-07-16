Slušaj vest

Drama u Ulici Starine Novak na Paliluli potrajala je dugo posle ubadanja dvojice muškaraca.

Policija je brzo došla na lice mesta i, dok je uviđaj još trajao, jednoj ženi je pozlilo. Policajci su brzo reagovali i pomogli joj.

Inače, na trotoaru su i dalje vidljivi tragovi krvi. Ubadanje se dogodilo u Ulici Starine Novak, a tragovi krvi se "protežu" i u Ulici kneza Danila, u kojoj se inače nalazi Dom zdravlja gde su povređeni muškarci zbrinuti.

POGLEDAJTE PRVE SLIKE S MESTA NAPADA:

1/6 Vidi galeriju Napadač nožem izbo dva brata Foto: Kurir/S.S

Podsetimo, prema saznanjima Kurira, napadač je nožem izbo dvojicu muškaraca. Kako saznajemo, meta napada bila je njegova bivša partnerka, ali je naleteo na njenu braću i rešio s njima da se obračuna - obojicu ih je povredio nožem.

Motiv napada bilo je to što ga je, kako saznajemo, ona ranije danas prijavila policiji.