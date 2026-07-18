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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Blerim G. (43) iz Peći zbog sumnje da je 16. jula 2026. godine na teritoriji opštine Palilula pokušao da liši života B. A. i tom prilikom ugrozio život D. I.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Foto: Kurir/S.S

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticaja na svedoke, opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo, kao i zbog težine dela koje mu se stavlja na teret.

Naredbom o sprovođenju istrage Blerimu G. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je Blerim G. izvršio navedeno krivično delo tako što je najpre, R.I. pozvala brata D.I. i obavestila ga da je dobila pretnje od osumnjičenog, nakon čega je osumnjičeni pozvao D.I. i rekao mu da se nađu u blizini posla gde radi R.I, te da gleda kako će je ubiti - piše u saopštenju tužilaštva i potom dodaju:

- Oštećeni D.I. je potom krenuo ka sestri putničkim vozilom i usput povezao i oštećenog B.A, pa kada su bili u blizini ulice Starine Novaka, primetili su da na prednjim vratima autobusa javnog gradskog prevoza stoji osumnjičeni Blerim G. zbog čega su se automobilom zaustavili na raskrsnici ulica Kneza Danila i Starine Novaka, gde je na autobuskom stajalištu izašao osumnjičeni, te se uputio pešice ka radnom mestu R.I.

Oštećeni su izašli iz vozila i prišli mu, primetivši da u ruci nosi futrolu u kojoj se nalazi nož i kada ga je oštećeni D.I. pitao „gde si krenuo“, primetio je da osumničeni vadi nož iz futrole, nakon čega mu je D.I. udario šamar desnom rukom.