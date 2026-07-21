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U Pančevu su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije na motociklima presretačima zaustavili dvadesetdevetogodišnjeg vozača BMW motocikla koji nije koristio zaštitnu kacigu, objavljeno je na Instagram stranici MUP Srbije.

Kako se dalje navodi, kontrolom je utvrđeno da je imao 0,61 promil alkohola u organizmu, da je bio pod dejstvom kokaina, a na motociklu nije bila postavljena ni registraciona nalepnica.

- Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan, a protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave - navodi se u objavi.

Iz MUP podsećaju da su od početka jula, pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolišu saobraćaj motociklima presretačima, otkrili su 174 prekršaja koja su učinili vozači motocikala. Najviše je bilo sankcionisanih zbog nekorišćenja zaštitne kacige (47), nepropisno postavljenih registarskih tablica (26) i upravljanja motociklom bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole (19).

Saobraćajna policija nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim kontrolama vozača motocikala, sa ciljem njihove bezbednosti i bezbednosti svih drugih učesnika u saobraćaju.