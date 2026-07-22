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Danilo, koji je bio u komi, sada je stabilno i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš!

Prošle nedelje, Grad Niš je sa Vladom Srbije obezbedio avion koji je dovezao povređene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na žalost, u toj nesreći stradala je dvadesetjednogodišnja devojka, zbog čega je grad proglasio Dan žalosti.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, gostujući u jutarnjem programu na Euronews Srbija danas je saopštio dobre vesti koje se tiču dečaka, povređenog u ovoj stravičnoj nesreći.

On je istakao da će danas biti obavljen novi let za Crnu Goru.

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 "Vest dana jeste novi prelet aviona Vlade Republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš", rekao je Pavlović i dodao:

"Danas sam presrećan što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici", istakao je gradonačelnik Niša.

Prošle nedelje dečak (10) je bio i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po proceni lekara iz Crne Gore, on tada još uvek nije transportabilan za Srbiju - izjavio je tada dr Mlađan Golubović naglašavajući da se njegovo stanje prati iz minuta u minut.

Kurir.rs/Euronews Srbija

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