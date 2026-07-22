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Danilo, koji je bio u komi, sada je stabilno i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš!

Prošle nedelje, Grad Niš je sa Vladom Srbije obezbedio avion koji je dovezao povređene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na žalost, u toj nesreći stradala je dvadesetjednogodišnja devojka, zbog čega je grad proglasio Dan žalosti.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, gostujući u jutarnjem programu na Euronews Srbija danas je saopštio dobre vesti koje se tiču dečaka, povređenog u ovoj stravičnoj nesreći.

On je istakao da će danas biti obavljen novi let za Crnu Goru.

"Vest dana jeste novi prelet aviona Vlade Republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš", rekao je Pavlović i dodao:

"Danas sam presrećan što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici", istakao je gradonačelnik Niša.

Prošle nedelje dečak (10) je bio i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po proceni lekara iz Crne Gore, on tada još uvek nije transportabilan za Srbiju - izjavio je tada dr Mlađan Golubović naglašavajući da se njegovo stanje prati iz minuta u minut.