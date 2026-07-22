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Desetogodišnji dečak iz Niša, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prebačen je avionom Vlade Srbije na aerodrom "Konstantin Veliki", odakle je transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš, potvrđeno je Kuriru danas u ovoj instituciji.

Dečak prethodno lečen u Crnoj Gori, sanitetskim vozilom Univerzitetskog kliničkog centra Niš prevezen je na Kliniku za pedijatriju. On je 10 dana bio u teškom stanju i na mehaničkoj ventilaciji u KC Podgorica. U Niš je transportovan nakon što je skinut sa respiratora i pošto mu se zdravstveno stanje stabilizovalo.

Dečak (10) povređen u nesreći u Kotoru avionom Vlade Srbije prebačen u Niš Foto: RTS Printscreen

- Istim letom, prebačena je i majka pacijenta, koja je takođe zadobila povrede u navedenoj saobraćajnoj nesreći. Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, nakon što su nadležni lekari procenili da zdravstveno stanje pacijenata omogućava njihov bezbedan prevoz.

- Dečak i njegova majka nastavljaju lečenje u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde će njihovo zdravstveno stanje biti kontinuirano praćeno, uz primenu svih neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura - saopštili su nam u UKC.

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 U UKC Niš je u toku dijagnostička procedura, nakon koje će biti određen dalji tok lečenja.

Dečak je povređen u selu Lipci u Crnoj Gori sa još petnaestoro putnika u minibusu. Ova saobraćajna nesreća će se pamtiti po tragediji jer je u njoj život izgubila Jovana Stanković iz sela Vrtište kod Niša.

Kurir.rs

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