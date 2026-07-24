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Smrt Srpkinje V. P. (41), čije je telo pronađeno u automobilu u Dalasu, potresla je i Srbiju i srpsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog sumnje da ju je ubio, uhapšen je njen partner, dok američki istražitelji nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti zločina.

O tome šta bi moglo da bude ključno za rasvetljavanje slučaja, kako izgleda istraga u SAD, ali i kakve procedure očekuju porodicu, u emisiji "Redakcija" govorili su penzionisani pripadnik MUP-a Miloje Ćirović i glumacDejan Jelača, koji godinama živi u Americi.

Ćirović je istakao da svaka istraga ovakvog zločina mora da pruži odgovore na nekoliko osnovnih pitanja.

- Kod ovakvih krivičnih dela veoma je važno dati odgovor na nekoliko pitanja - zašto, kako i ko. Ovde znamo ko je žrtva, a prema onome što se moglo čuti u medijima i informacijama koje su se pojavile, najverovatnije je u pitanju ljubomora.

Oni su prethodno bili na jednoj proslavi gde je konzumiran alkohol, ali ostaje pitanje da li je korišćen samo alkohol ili i neke druge psihoaktivne supstance. U svakom slučaju, dići ruku na ženu i počiniti ovakav zločin ne može da uradi normalan čovek i čovek koji je u stanju pune svesti - rekao je Ćirović.

On je naglasio da je američka policija reagovala veoma brzo, ali da tek predstoji najvažniji deo istrage.

- Telo je pronađeno, partner je uhapšen i sada je najvažnije utvrditi kakve su povrede na telu, u kom delu tela su nanete, kojim predmetom i da li je pronađeno sredstvo kojim je izvršeno ubistvo. Činjenica je da je žena preminula usled posledica nasilja, a sve ostalo mora da potvrdi istraga. U narednim danima očekujemo nove informacije - rekao je on.

Podsetimo, Doni N. B. (38) iz Dalasa, kako Kurir saznaje, uhapšen je 21. jula zbog ubistva Srpkinje Vere Pitulić (41) u SAD. Telo nesrećne žene, kako je Kurir pisao, pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako saznajemo, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede zbog kojih je preminula.

Način na koji joj je naneo povrede, kao i tačno vreme smrti još uvek su predmet istrage.

Niko nije slutio da je opasnost blizu

Govoreći o tome kako je ovaj slučaj odjeknuo u SAD-u, Dejan Jelača istakao je da je vest izazvala veliku pažnju u Teksasu, ali da je zbog aktivne istrage malo zvaničnih informacija dostupno javnosti.

- Sigurno je da je ovo jedna od glavnih tema u medijima u saveznoj državi Teksas. Nije vest na federalnom nivou, ali jeste veoma zastupljena u lokalnim medijima. Međutim, izveštavanje je prilično šturo upravo zato što je istraga u toku i nema mnogo detalja. Postoji mnogo različitih priča i kontroverzi o tome kada je poslednji put viđena i šta se tačno dogodilo, ali sve to treba uzeti sa rezervom dok istraga ne bude završena - rekao je Jelača.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Kako kaže, posebno je potresna činjenica da niko iz njenog okruženja nije naslućivao da bi mogla da bude žrtva zločina.

- Ono što je meni posebno interesantno jeste da njeni prijatelji i bliski ljudi ni u jednom trenutku nisu osetili da je Vera u bilo kakvoj opasnosti. Iz njihovih izjava vidi se da je bila vedra, da nikada nije govorila o ozbiljnim problemima u vezi, niti je bilo ko imao razlog da pomisli da bi moglo da dođe do ovakve tragedije. Upravo zbog toga je vest možda najviše pogodila ljude koji su je poznavali - rekao je on.

Jelača je dodao da se u američkim medijima pojavljuju informacije da je zločin možda počinjen u stanu osumnjičenog, nakon čega je telo navodno prebačeno u automobil.

- Počinje se da je partner navodno ubio Veru u svom stanu, a potom njeno telo prebacio u automobil kako bi pokušao da prikrije tragove. Da li je to zaista tako, pokazaće istraga, ali u ovom trenutku mnogo je priča koje treba posmatrati sa velikom dozom rezerve - rekao je Jelača.

Foto: Kurir Televizija

Međunarodna saradnja i povratak tela u Srbiju

Ćirović je objasnio da u ovakvim slučajevima postoji razvijena saradnja između nadležnih institucija Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

- Pretpostavljam da je ova mlada žena imala dozvolu za boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, a postoji mogućnost i da je bila njihov državljanin. Što se tiče međunarodne saradnje, imamo veoma dobru saradnju sa gotovo svim državama sveta. Kroz Interpol, Europol i direktnu saradnju policija, ovakvi slučajevi rešavaju se zakonskim putem. To jeste procedura koja traje određeno vreme, ali funkcioniše i omogućava da se pribave svi potrebni podaci i sprovedu neophodne radnje - rekao je on.

Govoreći o inicijativi porodice da telo bude dopremljeno u Srbiju, Ćirović je naglasio da je to veoma skup postupak.

- Ukoliko porodica želi da telo bude prevezeno u Srbiju i sahranjeno u rodnom mestu, to nije nimalo jednostavan proces. Imali smo i ranije slučajeve da su naši državljani stradali, ne samo u Evropi već i na drugim kontinentima, pa su porodice činile sve da njihove najbliže vrate kući. Međutim, transport posmrtnih ostataka veoma je skup i zahteva mnogo novca. Zato je sasvim razumljivo kada porodica zatraži pomoć prijatelja, poznanika ili drugih institucija kako bi obezbedila sredstva da svog najmilijeg sahrani u Srbiji - rekao je Ćirović.

Jelača je potvrdio da su troškovi ogromni i podsetio da je srpska zajednica u SAD i ranije organizovala humanitarne akcije u sličnim situacijama.

Foto: Facebook, Shutterstock

- Pretpostavljam da će diplomatsko-konzularna predstavništva pomoći u delu procedure, naročito ukoliko porodica nema dovoljno sredstava da organizuje transport tela u Srbiju. Nedavno smo u našoj crkvi u Njujorku prikupljali novac za čoveka koji je preminuo u Americi. Bio je američki državljanin, ali je njegova porodica želela da bude sahranjen u Srbiji. Koliko sam upoznat, prebacivanje tela u zemlju porekla može da košta i više od 50.000 dolara. Reč je o ogromnom novcu i zato nije neobično što porodice pokreću humanitarne akcije i obraćaju se ljudima za pomoć - rekao je Jelača.

On je uputio i apel svima koji su u mogućnosti da pomognu.

- Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve koji mogu da pomognu kako bi Verino telo bilo prebačeno u Srbiju. Naša zajednica u Americi je u ovakvim situacijama uvek složna i spremna da pruži podršku. Verujem da će tako biti i ovog puta i da će ljudi učiniti sve što mogu da pomognu njenoj porodici - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Poređenje sa slučajem Ane Volš

Na pitanje da li vidi sličnosti sa slučajem ubistva Ane Volš, koji je godinama privlačio pažnju javnosti, Ćirović je rekao da je razumljivo što su oba slučaja izazvala veliko interesovanje u Srbiji.

- Amerika je velika zemlja sa ogromnim brojem stanovnika i ovakvi zločini se, nažalost, događaju. Međutim, kada su žrtve naše državljanke, sasvim je prirodno da javnost u Srbiji burno reaguje i da se o tome mnogo govori. Ono što se uvek pokaže jeste da su naši ljudi u Americi veoma solidarni. Kada se dogodi ovakva tragedija, brzo se organizuju, prikupljaju pomoć i pokušavaju da olakšaju porodici koliko god mogu. Tu je i naša ambasada, koja je uvek spremna da pomogne u ovakvim slučajevima. Potrebno je da se porodica obrati i zatraži pomoć, a nadležne institucije će, u okviru svojih mogućnosti, učiniti sve što mogu - rekao je Ćirović.

On je dodao da partnersko nasilje nije problem koji postoji samo u inostranstvu.

- Nažalost, i kod nas imamo veliki broj slučajeva partnerskog nasilja sa tragičnim ishodom. Razlika je samo u tome što je u ovom slučaju pažnja javnosti veća zato što se zločin dogodio u Americi i što su u pitanju naši ljudi - zaključio je on.

Čeka se istraga

Jelača je na kraju istakao da je istraga još u početnoj fazi i da će tek naredni dani doneti konkretnije odgovore.

- U ovom trenutku istraga je u toku i moguće je da već tokom narednih dana dobijemo nove informacije. Sve je veoma brzo i mnogo podataka pristiže iz različitih izvora, ali ih treba uzeti sa velikom rezervom, jer ima mnogo teorija o tome šta se dogodilo, kako se dogodilo i koji je bio motiv. Ne treba donositi zaključke dok istražitelji ne iznesu zvanične rezultate - rekao je Jelača.

Osvrnuvši se na slučaj Ane Volš, podsetio je da je i ta istraga dugo zaokupljala pažnju javnosti.

- To je bila gotovo filmska priča. Brajan Volš je na kraju osuđen na doživotnu robiju, ali do kraja nije priznao da je ubio Anu. Tvrdio je da ju je navodno pronašao mrtvu, pa je u panici raskomadao telo, što je potpuno neverovatna i suluda priča. Razlika u odnosu na ovaj slučaj jeste to što je Verino telo pronađeno, dok telo Ane Volš nikada nije pronađeno - zaključio je Jelača.

01:55 Miloje Ćirović o jezivom ubistvu Srpkinje iz SAD koje je šokiralo javnost: "Ova tragedija nije mogla da se desi u normalnom stanju svesti" Izvor: Kurir televizija

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