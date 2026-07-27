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Policija Severnog Teksasa nastavlja istragu i prikupljanje dokaza protiv Donija Benedikta (38) koji se sumnjiči da je ubio svoju partnerku, državljanku Srbije, Veru Pitulić (41), a potom njeno telo ostavio u automobilu pored auto-puta. Kako prenosi američki "kens5", policija je pozvala sve građane koji imaju informaciju o zločinu da se jave.

Oni su otkrili da je Centar za hitne pozive Severnog Teksasa primio poziv 21. jula oko 8 sati ujutru i da je tada stigla prva informacija da "osoba bez svesti sedi u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karoltonu". Samo dan ranije, porodica i prijatelji, podsetimo, prijavili su Verin nestanak.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

- Kada su policija i vatrogasna služba iz Karltona stigli na to mesto, pronašli su mrtvu Veru Pitulić u automobilu. Dokazi koji su prikupljeni naveli su detektive da pretraže kuću Donija Benedikta, kog je policija identifikovala kao njenog partnera. Ključni dokazi doveli su do toga da policija krene u potragu za njim, da ga pronađe i uhapsi - navode oni.

Za medije u Americi oglasila se i rođaka ubijene Vere koja je rekla da je ona bila voljena majka, nesebična i posvećena svojoj porodici.

- Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je Marijana Pitulić.

Vera Pitulić, poreklom iz okoline Užica, kako je navela, u Teksas se preselila 2013. Mnogo pre nego što je postala majka, pomogla je u odgajanju svoje mlađe braće nakon što joj je majka umrla, rekla je rođaka.

- Niko to ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je Marijana Pitulić kroz suze za wfa.com.

Rođaci ubijene Vere ispričali su ranije da je prema informacijama koje su dobili, Vera sa Donijem Benediktorm 18. jula otišla na žurku u klub u Karltonu. Prijatelji su kasnije rođacima ispričali da se par posvađao i da je osumnjičeni za njeno ubistvo pijan pravio ljubomorne scene. Od trenutka kada su napustili klub, Veru Pituli više niko nije čuo ni video.

Porodica je nestanak prijavila 20. jula, a samo dan kasnije, na osnovu registarskih oznaka po prijavi građana, policija je posumnjala da je reč o njenom automobilu koji stoji pored auto-puta.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

- Nikada ne bih pomislila da će joj se ovo desiti. Ni za milion godina ne bih pomislila da će se ovako završiti - rekla je Marijana Pitulić, kako prenosi američki portal.

Ona je dodala i da se nada da ljudi Veru neće pamtiti po nasilju koje je okončalo njen život, već po saosećanju koje ga je definisalo.

- Bila je pametna. Uvek je bila tu za sve.

Porodica je, kako kažu rođaci, usredsređena na odavanje počasti i čuvanje sećanja na Veru, ali i brigu o dvoje dece koju je ostavila iza sebe. Mališani nisu bili u Americi kada je njihovu majku ubio partner, već su bili kod oca u Egiptu.

Rodbina i prijatelji pokrenuli su i "gofundme" kampanju, kako bi prikupili neophodna sredstva za transport tela Vere Pitulić u njeno rodno mesto.