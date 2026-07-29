Komšinica kaže da ovo nije bio prvi put da je u toj porodici došlo do ozbiljnog nasilja.

- Pre nekoliko godina ga je takođe izbola nožem u stomak. Tada su oboje završili u bolnici. Svi smo mislili da će tada konačno staviti tačku na taj odnos, ali nije. Kada se oporavio, potpisao je da ne želi da je krivično goni. Govorio je da je neće prijavljivati, valjda zbog dece i porodice. Nažalost, sada izgleda da ga je upravo ta odluka koštala života - priča sagovornica i dodaje da je S. Đ. ovog puta gađala Radenka nožem, a ubodi su očigledno bili kobni.