"ŽENA JE I RANIJE POKUŠALA DA GA UBIJE, A JEDNA ODLUKA GA KOŠTALA ŽIVOTA" Ovo je Radenko koji je ubijen kod Loznice, otkrivamo sve detalje zločina! (foto)
Radenko Đurić (60) ubijen je u noći između 19. i 20. jula u porodičnoj kući u selu kod Loznice gde je živeo sa suprugom i punoletnom decom. Za njegovo ubistvo osumnjičena je njegova supruga S. Đ., koja je, kako se sumnja, tokom svađe kuhinjskim nožem nanela suprugu više ubodnih rana tako što ga je, navodno, gađala ovim hladnim oružjem.
Radenko je, prema rečima našeg sagovornika, uprkos teškim povredama pokušao da se spase.
- Posle uboda uspeo je da dođe do kupatila. Otišao je pod tuš, verovatno pokušavajući da ispere krv i rane, ne shvatajući koliko su one zapravo opasne. Da je odmah potražio lekarsku pomoć, možda bi ishod bio drugačiji, ali je tu očigledno izgubio mnogo vremena - kaže za Kurir jedna meštanka lozničkog sela.
Na kraju je, kako ističe naša sagovornica, policija došla u njihov dom po prijavi za nasilje u porodici i zatekli ga izbodenog, ali lekari, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu. Preminuo je dva dana nakon prijema.
Vest o njegovoj smrti potresla je celo selo.
- Bio je divan čovek. Pošten, vredan, miran. Radio je godinama u jednoj fabrici, a pored toga su imali i zasad malina od kog je porodica dodatno zarađivala. Nikada ga niko nije čuo da se svađa sa bilo kim. Bio je čovek za primer - pričaju komšije.
Kako navode, iza Radenka je ostalo troje punoletne dece.
- Imaju troje dece, a dvoje ih je bilo u kući kada se sve dogodilo. To je tragedija koja će ih pratiti ceo život. Koliko čujemo, ne žele ni da čuju za majku posle svega što se dogodilo - kaže ova žena.
Komšinica kaže da ovo nije bio prvi put da je u toj porodici došlo do ozbiljnog nasilja.
- Pre nekoliko godina ga je takođe izbola nožem u stomak. Tada su oboje završili u bolnici. Svi smo mislili da će tada konačno staviti tačku na taj odnos, ali nije. Kada se oporavio, potpisao je da ne želi da je krivično goni. Govorio je da je neće prijavljivati, valjda zbog dece i porodice. Nažalost, sada izgleda da ga je upravo ta odluka koštala života - priča sagovornica i dodaje da je S. Đ. ovog puta gađala Radenka nožem, a ubodi su očigledno bili kobni.
Meštani kažu da je Radenko bio čovek koji je retko kome rekao ružnu reč, dok za njegovu suprugu nemaju nijednu lepu reč.
- Niko za njega nema ništa loše da kaže. Bio je cenjen i poštovan, uvek spreman da pomogne. Za nju, iskreno, retko ko ima lepu reč. Volela je da popije, često smo je viđali u alkoholisanom stanju i tada je znala da pravi probleme. Mnogo puta smo slušali svađu iz njihove kuće - pričaju komšije.
Dodaju da je Radenko, uprkos svemu, pokušavao da održi porodicu na okupu.
- Radio je od jutra do mraka. Fabrika, maline, kuća... Trudio se da deci ništa ne fali. Nije voleo da iznosi porodične probleme pred druge i sve je držao u sebi - pričaju komšije iz sela.
Pre nekoliko dana Radenko je sahranjen na seoskom groblju, gde se okupio veliki broj rodbine, prijatelja, komšija i poznanika kako bi ga ispratili na večni počinak.
- Toliko ljudi je došlo da ga isprati da je celo groblje bilo puno. To najbolje govori kakav je bio čovek. Bio je voljen i poštovan među ljudima. Svi smo u šoku što je tako završio. Niko nije zaslužio ovakvu sudbinu - kaže ova meštanka.
Istraga povodom ovog slučaja je u toku i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je Radenko Đurić ubijen.
Osumnjičenoj S. Đ. na teret se stavlja teško krivično delo, a o njenoj daljoj sudbini odlučivaće nadležni organi nakon okončanja istrage.