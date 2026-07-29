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Pripadnici policije u Pančevu su intenzivnim operativnim radom rasvetlili tešku krađu i, po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili A. Đ. (33) iz okoline ovog grada, zbog postojanja sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je 10. maja, u okolini Pančeva, ušao kroz limeni krov u kladionicu i obio sef iz kojeg je ukrao oko 600.000 dinara, kao i sistem video-nadzora i alarmni uređaj, saopšteno je iz PU u Pančevu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Pančevu, navodi se u saopštenju.

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