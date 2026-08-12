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Cetinje se i dalje suočava sa posledicama jednog od najtežih zločina koji su pogodili Crnu Goru. Od krvavog pira Vuka Borilovića prošlo je četiri godine, ali sećanja na 12. avgust 2022. godine ne bledi. Borilović je tada u naselju Medovina na Cetinju ubio 10 osoba, među kojima i dvoje dece, a iza njega su ostali brojni ožiljci i neizbrisive uspomene na tragediju koja je potresla region.

Jedna od onih koja i danas živi sa posledicama tog dana jeste Sabina Mitrović, udovica Milana Mitrovića, čoveka koji je bio među žrtvama masakra. Ona se jednom prilikom, pre godinu dana govoreći za RTV Podgorica, prisetila trenutaka koji su joj zauvek promenili život.

Poslednji poljubac ćerkici

Sabina je ispričala da je tog dana sve trebalo da izgleda kao i svaki drugi. Milan je trebalo da se vrati sa posla, a porodica da zajedno ruča. Međutim, sudbina je imala drugačiji plan. Njihova tek rođena ćerkica koja je tada imala samo mesec i po dana, plakala je, pa su planovi promenjeni.

Kako je Sabina ispričala, Milan je pre odlaska na posao prišao da poljubi bebu.

- Taj dan je trebalo da ručamo zajedno kada dođe sa posla, kao i svakog dana. Ali nije nam se dalo, jer je beba mnogo plakala. Sećam se da je ušao u sobu, što nikada nije radio u radničkom odelu, samo da poljubi našu ćerkicu. Nisam ni slutila da će to biti poslednji put da ga vidimo, ispričala je Sabina prošle godine.

Foto: Printscreen emisije "Masakr odgovornosti"

Jezive reči koje su joj zauvek ostale u sećanju

Nakon što su počele da stižu vesti o pucnjavi, Sabina je pokušavala da sazna šta se dogodilo sa njenim suprugom, koga su mnogi zvali Mitar, iako mu je pravo ime bilo Milan. Ubrzo je usledio poziv koji će joj zauvek promeniti život.

- Dobila sam poziv od Miloša koji me je pitao šta se dešava i gde je Mitar. Rekla sam mu da ne znam i da pozove Vučka da vidi šta se dogodilo. Ja sam zvala Vučka, ali se nije javljao. Posle toga sam dobila poziv od njega, prisetila se Sabina.

Kako je navela, sa druge strane telefona bio je upravo Vuk Borilović, a njegove reči ostale su joj zauvek urezane.

- Rekao mi je: "Ubio sam ti Mitra. Neće on od tebe praviti Srpkinju". Posle toga je samo spustio slušalicu, ispričala je Sabina za RTV Podgorica.

Foto: Printscreen/Youtube/ Gradska RTV Podgorica

Krvavi pir koji je zavio Cetinje u crno

Podsetimo, Vuk Borilović je svoj krvavi pohod započeo 12. avgusta 2022. godine u popodnevnim časovima. Pre tragedije, kako se tada navodilo, odveo je porodicu na more, a potom se vratio na Cetinje.

U masakru su stradali Milan Mitrović, braća Marko (7) i Mašan (11), njihova majka Nataša Martinović (35), Rajko Drecun (56), njegovi roditelji Danica (74) i Dimitrije (81), rođene sestre Aleksandra (52) i Danijela Radunović (51), kao i Goran Đurišić (54). Tokom pucnjave ranjeno je još šest osoba, među kojima i policajac Ljubiša Maksimović.

Foto: Cdm.me, Privatna arhiva

Nažalost, Cetinje pamti još jednu veliku tragediju.

Samo nešto više od dve godine nakon krvavog pira iz avgusta 2022. godine, Cetinje je ponovo zavijeno u crno. Prvog januara 2025. godine, u drugom masovnom zločinu koji je potresao ovaj grad, Aco Martinović je u krvavom pohodu ubio 13 osoba, među kojima i dvojicu dečaka, čime je ovaj grad doživeo još jednu nezapamćenu tragediju.

Kurir.rs

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